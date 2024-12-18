Генеральный директор ОАК принял участие в совещании Росавиации.

Совещание было посвящено теме эксплуатации и обслуживания парка самолетов SSJ-100

Представители Объединенной авиастроительной корпорации приняли участие в совещании по теме эксплуатации и обслуживания парка самолетов SSJ-100, организованном Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация).

Согласно представленным на совещании данным, интенсивность эксплуатации флота самолетов SSJ-100 в 2022-2024 годах растет, на текущий момент она превышает допандемийные показатели. При этом в 2024 году уровень исправности парка SSJ-100 в отдельно взятых авиакомпаниях доходил до 100%, а общий уровень исправности парка за год не опускался ниже отметки 75%.

Сейчас в парке отечественной гражданской авиации 154 самолета этого типа, включенных в сертификаты эксплуатантов авиакомпаний, допущенных к коммерческим перевозкам. Техобслуживание Superjet 100 выполняют специалисты 29 организаций.

«Что бы ни говорили, Superjet — действительно хорошая машина. Интенсивность ее эксплуатации сравнима с западными аналогами. Самолеты Superjet будут эксплуатироваться и перевозить наших граждан много лет. Промышленности и перевозчикам нужно думать об эффективной поддержке Superjet в эксплуатации на протяжении еще долгого времени. Эту и многие другие задачи в интересах россиян будем решать исключительно совместными усилиями», — отметил руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров.

В прошлом году самолеты Superjet 100 российских авиакомпаний перевезли 9,4 млн человек, или около 9% от совокупного пассажиропотока воздушного транспорта нашей страны. Среднее расстояние перевозки одного пассажира составило 1650 км. Ряд ключевых операторов Superjet 100 используют их для выполнения субсидируемых рейсов в обход Москвы, то есть благодаря эксплуатации этих самолетов растет связность российских регионов.

К совещанию специалисты Росавиации проанализировали безопасность полетов Superjet 100 в коммерческой гражданской авиации. В январе-ноябре число инцидентов, обусловленных отказом авиатехники на этом типе ВС, к аналогичному периоду 2023 года снизилось на 2,5%. При этом число полетов Superjet 100 выросло на 19,5%, до 134,4 тыс., по данным подведомственной агентству Госкорпорации по ОрВД. В результате на один инцидент, обусловленный отказом авиатехники, стало приходиться на 22% полетов больше, чем в январе-ноябре 2023 года.

Учитывая беспрецедентное внешнее санкционное давление на гражданскую авиацию России, запрет на поставки в нашу страну западных запчастей и комплектующих, особое внимание на совещании уделили мерам по локализации ремонта и импортозамещению комплектующих иностранного производства. С февраля 2022 года количество компонентов, обслуживаемых в России, по данным ОАК, увеличилось более чем в пять раз и сегодня составляет 311 наименований. При этом по 214 компонентам обеспечена поддержка альтернативными разработчиками из числа российских компаний. Кроме того, с целью поддержания эксплуатации парка самолетов Superjet 100 разработано девять альтернативных комплектующих изделий, а к 2026 году их число должно вырасти до 59.

«Мы продолжим наращивать партнерскую работу с операторами Superjet. После анализа информации, полученной на совещании от эксплуатантов и Росавиации, до конца года планируем актуализировать наши планы по освоению производства или ремонтов компонентов, которые в первую очередь необходимы авиакомпаниям для успешного использования самолетов Superjet. Планируем также повысить регулярность проведения конференций эксплуатантов с участием организаций, занимающихся техобслуживанием, ремонтом и изготовлением компонентов, в том числе требующих импортозамещения. Подобные встречи крайне полезны для будущего машины», — прокомментировал итоги совещания генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.