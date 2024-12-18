НАТО готовит ввод войск на Украину

Президент Франции Макрон вынесет на обсуждение саммита лидеров ЕС 18-19 декабря вопрос о размещении так называемой миротворческой миссии на территории Украины.

Примечательно, что в западных СМИ конкретно указывают «в случае прекращения огня и если будут достигнуты мирные соглашения между Украиной и РФ». НО(!) здесь есть ряд нюансов и принципиальных требований со стороны Москвы, на которые ни Киев, ни Запад идти не собираются. Усугубляет ситуацию опубликованные украинской стороной фото и видео участия северокорейских военнослужащих в конфликте.

Фактически, сомнений насчет полноценного участия северокорейских солдат в боевых действиях больше нет. Так, стало известно, что совсем недавно именно подразделения КНА проводили попытки массированных штурмов в районе населенного пункта Погребки. Вместе с тем, на днях сообщалось о взятии корейской пехотой населенного пункта Плехово.

Очевидно, что публикация украинской стороной фото- и видео- подтверждений участия третьей стороны в конфликте, хоть и в Курской области, накануне декабрьского саммита ЕС имеет свою цель – стимулировать рыхлые ВПР ввести военный контингент НАТО на территорию Украины, возможно, пока ограниченный. Повторимся – ограниченный, т.к. ряд стран занимает явно противоположную позицию относительно «макроновских инициатив».

Здесь же стоит добавить, что натовский контингент численностью до 10 тыс. (две бригады) на Украине вряд ли как-то повлияет на общую ситуацию на фронте, а демонстративно – сыграет в пользу Москвы и Пхеньяна. Другими словами развяжет руки во многих, пока еще не предпринятых действиях. Речь идет как о наращивание северокорейской группировки и ее рассредоточении уже по всей линии боевого соприкосновения зоны СВО, так и подставит страны, поддержавшие отправку своих войск на Украину, под «оплеуху длинной руки» Кремля. Это далеко не все, на что будет готова пойти Москва в случае эскалации конфликта.

С большой долей вероятности, «партия войны» эти риски оценивает, потому и будет пытаться создать отдельный формат, т.е. что-то на подобие «Веймарского треугольника», только для подготовки и отправки войск на Украину. В таком случае, речь будет идти не о 10 тыс. военнослужащих НАТО, а о более крупной группировке численностью от 70 до 100 тыс.

Не зря уже несколько лет западная пропаганда активно вещает о неизбежности войны с Россией и требует от своих граждан единения в борьбе с «агрессором».

Не исключаем, что первоначально в «макроновскую инициативу» могут войти Франция, Британия, Италия, все скандинавские страны и даже Прибалтика. Учитывая недееспособность действующей власти в Германии, страна не способно сегодня принимать какие-либо решения, потому займет сдержанную позицию.

Интересно то, что Польша в вопросе отправки войск на Украину также решила не спешить, отметив, что такие решения будут приниматься исключительно в Варшаве.

Ясно одно, что даже обсуждение возможности отправки войск НАТО на Украину не в кулуарах, а в рамках официальных мероприятий на уровне глав государств – это новый виток эскалации. Судя по всему, ряд стран готовы к ней. Готова ли Россия?

Павел Ковалев