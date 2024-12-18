Небензя: Зеленский в хамской манере отказался забирать военнопленных

Постоянный председатель России при ООН Василий Небензя заявил, что Киеву не интересно обменивать военнопленных, которые попали в ВСУ в ходе насильной мобилизации. По мнению российского постпреда, власти Украины заинтересованы только в наемниках и членах нацбатальонов.

"Не секрет, что простые украинцы, попавшие на фронт из-за насильственной мобилизации, киевский режим не интересуют. Они готовы обменивать только боевиков националистических батальонов, а также иностранных наемников", – заявил Небензя в ходе выступления на заседании Совбеза ООН 16 декабря.

Так он прокомментировал отказ лидера киевского режима Владимира Зеленского от обмена военнопленных на Рождество. Предложение было озвучено премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Зеленский в присущей ему хамской манере безапелляционно отверг эту инициативу, в очередной раз отказавшись забирать более 600 украинских военнослужащих, находящихся в России уже более года", – отметил Небензя.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров или обмена пленными. Это именно Киев отклонил предложение Орбана.