Войти
ren.tv

Небензя: Киев хочет обменивать только пленных наемников и членов нацбатов

480
1
0
Пункт временного содержания украинских военнопленных на Харьковском направлении
Пункт временного содержания украинских военнопленных на Харьковском направлении.
Источник изображения: © РИА Новости РИА Новости

Небензя: Зеленский в хамской манере отказался забирать военнопленных

Постоянный председатель России при ООН Василий Небензя заявил, что Киеву не интересно обменивать военнопленных, которые попали в ВСУ в ходе насильной мобилизации. По мнению российского постпреда, власти Украины заинтересованы только в наемниках и членах нацбатальонов.

"Не секрет, что простые украинцы, попавшие на фронт из-за насильственной мобилизации, киевский режим не интересуют. Они готовы обменивать только боевиков националистических батальонов, а также иностранных наемников", – заявил Небензя в ходе выступления на заседании Совбеза ООН 16 декабря.

Так он прокомментировал отказ лидера киевского режима Владимира Зеленского от обмена военнопленных на Рождество. Предложение было озвучено премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Зеленский в присущей ему хамской манере безапелляционно отверг эту инициативу, в очередной раз отказавшись забирать более 600 украинских военнослужащих, находящихся в России уже более года", – отметил Небензя.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров или обмена пленными. Это именно Киев отклонил предложение Орбана.

Права на данный материал принадлежат ren.tv
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Россия
Украина
Компании
ООН
1 комментарий
№1
18.12.2024 10:43
Наверняка ВСЕ члены нацбатов кроваво отметились, т. е. это военные преступники. Так что их надо судить и ... , а не обменивать.
Думаю наёмники тоже. Может не все, но для этого разведка существует. Сёла освобождаем - должны быть факты. Тех, кто замарался - тоже судить, а не менять!
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.12 19:26
  • 48
Уроки Сирии
  • 18.12 16:25
  • 6480
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.12 13:34
  • 1
ВКС России получат четыре Ту-160М
  • 18.12 12:47
  • 8534
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 18.12 10:51
  • 1
ВКС России выполнили полет над Балтикой
  • 18.12 10:43
  • 1
Небензя: Киев хочет обменивать только пленных наемников и членов нацбатов
  • 18.12 10:33
  • 1
Reuters: Индия и Япония хотят применять лазер для уничтожения мусора в космосе
  • 18.12 10:30
  • 2
Теракт трусости: кому выгодно убийство генерала Игоря Кириллова
  • 18.12 03:12
  • 0
Разделение Запада по "традиционной" линии Франция-Германия?
  • 17.12 22:54
  • 0
Ответ на "«Главное – это попадание в цель»: для усиления ВСУ танки Leopard 1 получили новую башню C3105"
  • 17.12 19:31
  • 0
Ответ на "Госсекретарь Блинкен отправился в Турцию, чтобы обсудить передачу огромных сирийских арсеналов Украине (Military Watch Magazine, США)"
  • 17.12 18:47
  • 1
Госкомвоенпром Республики Беларусь передал инозаказчику подвижные пункты управления
  • 17.12 18:35
  • 1
Госсекретарь Блинкен отправился в Турцию, чтобы обсудить передачу огромных сирийских арсеналов Украине (Military Watch Magazine, США)
  • 17.12 18:26
  • 1
Белоусов: избыточные процедуры в Минобороны можно сократить в 5-10 раз
  • 17.12 16:01
  • 0
«Агрессоры» и «соагрессоры» – тонкости западной диалектики