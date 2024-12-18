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Техкульт

В Челябинске испытали перспективные модели ракетных двигателей

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В Челябинске испытали ракетные двигатели

От представителей «Роскосмоса» и НИИМаш стало известно о том, что в течение прошлой недели на специальной площадке, принадлежащей Южно-Уральскому госуниверситету, был успешно проведен ряд огневых испытаний новейших моделей ракетных двигателей с малой тягой, созданных инженерами НПО «Энергомаш».

В качестве топлива испытываемые двигатели используют «зеленые» компоненты в виде кислорода с метаном или кислорода с водородом. В рамках тестов были отработаны передовые технологические, проектные и конструкторские решения, которые фактически стали современными стандартами в ракетно-космической отрасли.

В Челябинске испытали ракетные двигатели

Как уточняется, экспериментальные образцы камер данных двигателей создавались с широким применением компьютерного моделирования, а для изготовления ключевых узлов силовых установок использовалась методика лазерного селективного сплавления, позволяющая за небольшое время и с высокой точностью создавать сложные детали.

Макс Антонов

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  • В новости упоминаются
Компании
Роскосмос
Энергомаш им. Глушко
Проекты
ИТ
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