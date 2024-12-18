"Непонятна форма и эмблемы". Какими будут российские войска беспилотных систем

Полковник Ходаренок: беспилотные войска можно выделить в отдельный род войск

В России будет создан новый род войск - войска беспилотных систем. Формирование новой структуры планируется завершить в третьем квартале 2025 года. Об этом заявил на итоговой коллегии Минобороны глава военного ведомства Андрей Белоусов. Какими должны быть эти войска и почему так важно их создание - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина предложил сформировать войска беспилотных систем. Глава ведомства назвал массовое применение БЛА самым значимым прорывом в тактике ВС РФ. По словам министра, подразделения и части российской армии применяют более 3,5 тысячи беспилотных летательных аппаратов в сутки, и эти цифры постоянно растут.

К созданию подобного рода войск «Газета.Ru» призывала еще в сентябре этого года и подробно останавливалась на облике этого формирования. Особо подчеркивалось, что центральный аппарат нового рода войск должен включать начальника (может быть, и командующего), заместителей, штаб, отдел боевой подготовки, службу главного инженера, отдел по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами.

Вполне возможно придать этому роду войск (как крайне перспективному) и функции заказчика. Очень даже не лишним был бы в структуре войск беспилотных систем отдел перспективного планирования развития беспилотных систем, ибо техника в этой сфере развивается столь быстро, что крайне необходимо не опоздать с внедрением тех или иных новаций и технологий.

Самое главное - должно быть лицо, которое несет персональную ответственность за состояние и развитие подчиненного ему рода войск. Чтобы в полном объеме была реализована старая, но верная формула, когда руководители страны напоминали соответствующему руководителю -

«государство предоставило вам все необходимые возможности для успешного функционирования подчиненной вам структуры, и теперь мы вправе строго спросить с вас о состоянии дел на вверенном вам участке работы».

А пока нет начальника (командующего) войсками беспилотных систем, то и спрашивать, естественно, не с кого.

Войска в составе ВКС?

Пока неясно, будут ли создаваемые войска беспилотных систем отдельным родом войск в структуре Вооруженным сил (как, к примеру, ракетные войска стратегического назначения или воздушно-десантные войска) или же войдут в состав воздушно-космических сил ВС РФ. По всей видимости, этот вопрос еще прорабатывается.

С одной стороны, включение ВБС в состав ВКС целесообразно. А с другой стороны, воздушно-космические силы в их нынешнем составе и без того «перегружены» различными родами войск и видами обеспечения. И как бы в этом случае внимание главнокомандующего ВКС новому и крайне перспективному роду войск не уделялось по остаточному принципу.

Так что, вполне возможно, на первом этапе своего жизненного цикла войска беспилотных систем в связи с исключительной важностью решаемых ими задач целесообразно выделить и в отдельный род войск (с правом начальника ВБС доклада министру обороны по наиболее принципиальным вопросам).

Пока непонятно, какая будет у нового рода войск форма одежды и эмблемы. Во всяком случае, никаких предложений по этому вопросу еще не озвучивалось. Но представляется целесообразным, чтобы эти атрибуты нового рода войск были созвучны авиационным.

Представляется верным и немедленное формирование соответствующего высшего военно-учебного заведения по тематике беспилотной техники со всеми необходимыми факультетами. Также будет правильным и создание соответствующего научно-исследовательского центра. Разумеется, все эти органы должны находится под эгидой будущего начальника (командующего) войск беспилотных систем.

Разумеется, это далеко не полный перечень вопросов, которые надо решить в самое ближайшее время. Но что принципиально верно, так это само решение о создании войск беспилотных систем. Без всякого преувеличения, это шаг в будущее.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок