Надёжная опора безопасности и суверенитета России

Существующая группировка РВСН в составе Стратегических ядерных сил Российской Федерации гарантированно обеспечивает решение задач ядерного сдерживания.

17 декабря – День РВСН

17 декабря исполняется 65 лет со дня создания Ракетных войск стратегического назначения. Сегодня РВСН – один из главных компонентов сил ядерного сдерживания, гарант национальной безопасности Российской Федерации. На вопросы газеты «Красная звезда» отвечает командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.

– Сергей Викторович, командованием Ракетных войск стратегического назначения, представителями промышленности, военнослужащими и гражданским персоналом за последние пять лет сделан большой рывок в укреплении ядерного щита страны. Выделите главные события этого периода.

– Ракетная группировка сдерживания значительно укрепилась за последние пять лет вводом в боевой состав новых ракетных комплексов с уникальными характеристиками, во многом определяющими облик будущего вооружения Ракетных войск.

Среди них прежде всего ракетный комплекс «Авангард», не имеющий аналогов в мировом боевом ракетостроении. Особенно хочу отметить завершение перевооружения мобильной группировки с подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь» на «Ярс», что в значительной степени упростило вопросы её эксплуатации. Важным событием в истории РВСН стало испытание в боевых условиях ракетного комплекса средней дальности «Орешник». За последние пять лет значительно повышена устойчивость системы боевого управления за счёт ввода в строй новых типов командных пунктов с расширенными возможностями информационных и телекоммуникационных систем.

Главное, повышена эффективность в управлении группировки, личный состав, вооружение, средства боевого управления и связи находятся в постоянной готовности к выполнению поставленных задач по обеспечению безопасности страны, создан необходимый военно-технический задел для перспективного развития войск.

– Сколько ракетных полков в РВСН заступили на боевое дежурство за последние десять и пять лет?

– За последние 10 лет на боевое дежурство заступил 21 ракетный полк, из них 16 – с подвижным грунтовым ракетным комплексом «Ярс». За последние пять лет в боевой состав было введено 11 ракетных полков, включая два – в Ясненской ракетной дивизии, оснащённых межконтинентальными баллистическими ракетами с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком «Авангард», и один с ракетным комплексом «Ярс» шахтного базирования в Козельске. В этот же период на дежурство заступили два ракетных полка в Юрьянской ракетной дивизии, а также полки в Бологовском и Барнаульском соединениях.

– Каково нынешнее состояние РВСН? Насколько их возможности позволяют наземной группировке Стратегических ядерных сил России решать задачи ядерного сдерживания?

– Сегодняшние возможности наших войск позволяют гарантированно выполнить большинство поставленных задач ядерного сдерживания, указанных в новой ядерной политике России. РВСН характеризуются высокой оперативной готовностью, живучестью объектов, всепогодностью решения поставленных задач, устойчивостью и непрерывностью управления, а также сбалансированным боевым составом группировки. Ежесуточно на постах в составе дежурных сил находятся около шести тысяч человек.

– В 2024 году внесены изменения в ядерную политику. Также готовится новая госпрограмма перевооружения. Как эти изменения отразятся на РВСН?

– Современные реалии и военно-политическая обстановка привели к необходимости обновления ядерной политики нашего государства. В документе уточнены условия перехода Российской Федерации к применению ядерного оружия, расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, и прописано, что агрессия любого неядерного государства против Российской Федерации при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение, в том числе и против Республики Беларусь. В этих условиях РВСН, как и раньше, продолжат выполнять возложенные на них задачи в готовности к сдерживанию потенциального противника от агрессии против Российской Федерации и её союзников.

Что касается новой государственной программы вооружения. Она позволит с необходимыми темпами и объёмами разрабатывать новейшие ракетные комплексы, содержать в постоянной готовности к применению ракетное вооружение, проводить исследования по созданию новых и модернизации существующих образцов вооружения и военной техники.

– Может ли отразиться завершение действия Договора о СНВ-3 на государственной программе вооружения? Какие приоритеты и задачи дальнейшего развития Ракетных войск стратегического назначения будут отражены в новой программе?

– Предложения РВСН в новую государственную программу вооружения, несомненно, учитывают различные варианты развития стратегических наступательных вооружений США и России после окончания срока действия существующего договора. Наши инициативы касаются в первую очередь развития военно-технического задела в разработке стратегических вооружений, включающего вопросы создания, испытаний и ввода в боевой состав новых стратегических ракетных комплексов «Сармат» и «Осина» и ряда новых ракетных комплексов в соответствии с опытно-конструкторскими работами, модернизации парка существующего ракетного и специального вооружения, средств боевого управления и связи.

– Отразилось ли приостановление Россией действия Договора о СНВ на количестве развёрнутых носителей в составе РВСН?

– Как мы помним, 21 февраля 2023 года в ежегодном Послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации заявил о приостановлении Россией действия Договора о СНВ. Подчеркнём, что Россия не денонсировала Договор о СНВ, а лишь приостановила его действие. При этом позиция нашей страны была отражена в заявлении МИД о том, что «в целях поддержания предсказуемости Россия продолжит в пределах цикла действия договора соблюдать предусмотренные им количественные ограничения». То есть пока речь идёт не о наращивании количественного состава, а о консервации нашей стороной таких договорных механизмов, как инспекционная деятельность, подача уведомлений и участие в функционировании двусторонней консультативной комиссии.

Поэтому в настоящее время до 5 февраля 2026 года планируется обеспечить поддержание количества боевых блоков с ядерными боеприпасами на уровне, установленном договорными ограничениями, что не исключает вероятности увеличения количества боевых блоков на развёрнутых носителях в ответ на аналогичные действия США.

– Каким образом открытие базы ПРО США в Польше отразится на РВСН как на ключевом компоненте Стратегических ядерных сил России?

– Можно уверенно утверждать, что США продолжают поиск и реализацию дополнительных путей нивелирования возможностей Стратегических ядерных сил России. Сегодня очередные шаги сделаны за счёт размещения в Польше новых противоракетных систем и постепенного наращивания их информационного сегмента. С учётом необходимости гарантированной нейтрализации возможностей существующих и перспективных элементов противоракетной обороны США мы развиваем и совершенствуем свои стратегические ракетные комплексы.

По поводу размещения объектов ПРО в Польше, как ранее и в Румынии, можно с уверенностью сказать, что результативность данных шагов американского руководства с точки зрения снижения боевых возможностей РВСН практически нулевая.

Во-первых, противоракетные средства, которые США размещают в Европе, по энергетическим характеристикам не способны осуществить перехват межконтинентальных баллистических ракет, стартующих в направлении Северного полушария.

Во-вторых, межконтинентальные баллистические ракеты, стоящие на вооружении РВСН, оснащены развитыми комплексами средств противодействия системе противоракетной обороны и имеют короткий активный участок траектории, что в совокупности не просто затрудняет, а делает их обнаружение, сопровождение и перехват практически невозможными.

Важным событием в истории РВСН стало испытание в боевых условиях ракетного комплекса средней дальности «Орешник»

– Какие дальнейшие шаги в обозримом будущем могут предпринять РВСН, чтобы противостоять вызовам и угрозам, связанным с наращиванием противоракетной обороны США? Какие ответные меры предусматриваются в условиях размещения инфраструктуры ПРО в непосредственной близости к границам России?

– Основной принцип развития РВСН – опережающее создание необходимого задела для гарантированного обеспечения безопасности страны. Превентивный подход позволяет нашим специалистам заблаговременно выявлять возможные угрозы и прогнозировать сроки их возникновения. В результате ещё на этапе создания в ракетные комплексы закладываются такие технические решения, которые будут эффективны при любых вариантах развития глобальной системы противоракетной обороны США и их союзников.

Ракетными войсками стратегического назначения предложен ряд военно-технических мер, позволяющих в достаточной степени снизить эффективность перспективной системы противоракетной обороны США и обеспечить гарантированное выполнение поставленных задач.

Данные меры связаны прежде всего с созданием ракетных комплексов, оснащаемых современными средствами противодействия противоракетным системам с учётом возможных характеристик будущих информационных и ударных систем ПРО. Межконтинентальные баллистические ракеты оснащаются принципиально новыми типами боевых блоков, которые практически неуязвимы. Сегодня о них знает весь мир – это гиперзвуковой блок комплекса «Авангард», конечно же, гиперзвуковое оснащение комплекса «Орешник». И это далеко не все примеры: на завершающей стадии разработки широкая линейка не менее эффективных изделий, рассказать о которых время ещё не пришло.

Кроме того, предполагается продолжить развитие имеющегося научно-технического задела в направлениях маскировки и снижения заметности ракет и боевых блоков, варьирования траекторно-баллистических возможностей межконтинентальных баллистических ракет и их боевого оснащения, продолжить работы по созданию средств огневого и функционального поражения информационно-разведывательных, управляющих и ударных средств создаваемой системы противоракетной обороны.

– Какая доля современных ракетных комплексов сейчас в войсках? Какие соединения планируются к перевооружению в первую очередь?

– Выполнение запланированных мероприятий по перевооружению соединений и воинских частей РВСН позволило обеспечить на уровне 88 процентов долю современных образцов ракетного вооружения и придать группировке РВСН новые возможности по выполнению задач ядерного сдерживания. При этом в мобильной группировке РВСН уже сегодня эта цифра достигает 100 процентов.

В первоочередных планах 2025 года перевооружение на ракетный комплекс «Ярс» ракетных дивизий, где боевое дежурство несёт «Тополь-М»: в Саратовской области – в шахтном и Ивановской области – в подвижном грунтовом вариантах базирования.

– Как проходит перевооружение соединений, оснащённых ракетными комплексами шахтного базирования?

– Намеченные нами планы перевооружения стационарной группировки практически выполнены. Завершено перевооружение Ясненского соединения в Оренбургской области на ракетный комплекс «Авангард». Переоснащение ракетной дивизии в Козельске на ракетный комплекс «Ярс» будет завершено в 2025 году. В ближайших планах перевооружение Татищевской ракетной дивизии на ракетный комплекс «Ярс». При этом проводится комплекс подготовительных работ по строительству и реконструкции инфраструктуры позиционных районов. Это не только сооружения военного назначения, но и места для отдыха и психологической разгрузки дежурных смен. Финальный этап – транспортировка и установка ракеты.

Буквально вчера в Козельском ракетном соединении мы загрузили очередную ракету в пусковую установку, а ведь этому предшествовал комплекс технических операций. Инспектируя ракетные соединения, смотришь и думаешь – какой же титанический труд был проделан, чтобы люди, доверившие столь грозное оружие нам, ракетчикам, были уверены в завтрашнем дне.

– Проводились ли в современной России пуски межконтинентальных баллистических ракет на максимальную дальность? Если нет, планируется ли проведение таких пусков в перспективе?

– Да, в современной России проводились такие пуски на максимальную дальность с целью оценки соответствия их характеристик заданным требованиям. Они осуществляются в акваторию Тихого океана. В соответствии с тактико-техническими заданиями Минобороны России это необходимый этап испытаний новых межконтинентальных баллистических ракет. Они для того и создаются, чтобы они могли долететь до любой территории, любой точки планеты. По дальности нет такого места, куда не долетят наши ракеты. В рамках проведения государственных лётных испытаний перспективных ракетных комплексов также планируются пуски ракет на максимальную дальность.

За последние 10 лет на боевое дежурство заступил 21 ракетный полк, из них 16 – с подвижным грунтовым ракетным комплексом «Ярс»

– Информируем ли мы США о предстоящих пусках?

– Российская Федерация не менее чем за сутки информирует американскую сторону о любом планируемом пуске межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок. Соединённые Штаты Америки также предоставляют аналогичные сведения. В таком уведомлении указываются планируемые дата пуска, место пуска и район падения боеголовок.

– Планируем ли мы увеличивать интенсивность испытаний перспективного ракетного вооружения?

– В настоящее время испытания перспективных средств стратегического вооружения проводятся в соответствии с намеченными планами промышленности и Министерства обороны России, а также утверждёнными программными документами. Изменять существующий порядок или наращивать темпы и объёмы испытаний нет необходимости. Тем не менее при нарастании внешних угроз эти программы могут быть пересмотрены, в том числе с целью повышения интенсивности проводимых работ.

– Разрабатываются ли новые ракетные комплексы с управляемым боевым блоком?

– Все отечественные ракетные комплексы создаются с учётом необходимости преодоления противоракетной обороны. С этой целью ракеты оснащаются средствами противодействия системе ПРО. Однако поистине прорывными возможностями обладают гиперзвуковые маневрирующие ударные средства.

– Завершили ли РВСН перевооружение на «Авангард»?

– В 2023 году РВСН завершили постановку на боевое дежурство ракетных полков, оснащённых ракетным комплексом «Авангард», введя в эксплуатацию шахтные пусковые установки под управлением унифицированных командных пунктов «Бугай».

Основной принцип развития РВСН – опережающее создание необходимого задела для гарантированного обеспечения безопасности страны

– Возможна ли полная автоматизация процесса боевого дежурства? В чём заключается незаменимая роль ракетчиков-стратегов? В каком составе сейчас несут боевое дежурство стратегические ракетчики?

– Надо заметить, что автоматизация процесса управления стратегическим оружием, стоящим на боевом дежурстве, реализуется с начала развития Ракетных войск стратегического назначения. При этом сегодняшняя автоматизированная система боевого управления, предназначенная прежде всего для гарантированного доведения боевых приказов до оружия, именно автоматизированная, но не автоматическая, и в ней пока обязательно присутствие человека. При этом не нужно забывать, что в руках ракетчиков находится стратегическое ядерное оружие огромной разрушительной мощи, требующее постоянного человеческого внимания, исключающего его несанкционированное применение.

Сегодня на дежурстве в РВСН в составе дежурных сил ежесуточно находится 500 расчётов. Состав дежурных смен Ракетных войск стратегического назначения, несущих боевое дежурство, постоянно уточняется, исходя из поступающих на вооружение новых ракетных комплексов, и обеспечивает выполнение поставленных задач в установленные сроки в любых условиях обстановки.

С точки зрения принятия решения на применение ядерного оружия замена человека в настоящее время нецелесообразна. Процессы управления искусственным интеллектом, который постепенно внедряется в ряд автоматизированных систем, пока ещё до конца не изучены и не отработаны. Можно говорить, наверное, лишь об отказе от выполнения отдельных рутинных операций, выполняемых дежурными сменами. Так, как это было сделано на новых ракетных комплексах при создании системы дистанционного управления и контроля за состоянием командных пунктов и пусковых установок, значительным образом снизившей нагрузку на дежурные смены по сбору и обобщению этих данных.

В первоочередных планах 2025 года перевооружение на ракетный комплекс «Ярс» ракетных дивизий, где боевое дежурство несёт «Тополь-М»

– На какую из группировок (мобильную или стационарную) в РВСН будет сделан акцент в будущем?

– Соотношение развёрнутых носителей в стационарной и подвижной группировках РВСН примерно равное. В дальнейшем такое количественное состояние носителей и боезарядов группировок планируется в целом сохранить, что позволит РВСН выполнять весь спектр разноплановых задач ядерного сдерживания и участвовать в так называемых ответно-встречных и ответных действиях Стратегических ядерных сил России.

В перспективе планируется сохранить двухкомпонентную структуру ракетной группировки, включающей стационарные ракетные комплексы, обладающие значительной мощью и высокой готовностью к применению. Ракетные дивизии, оснащённые ракетными комплексами мобильного базирования, будут решающим средством нанесения неприемлемого ущерба противнику в ответном ударе за счёт высокой манёвренности и живучести, особенно в условиях развёртывания ПРО США.

– Планируется ли формирование новых ракетных соединений и воинских частей РВСН?

– Существующая группировка РВСН в составе Стратегических ядерных сил Российской Федерации надёжно обеспечивает решение задач ядерного сдерживания. Вместе с тем в целях выполнения решения Президента Российской Федерации, озвученного в октябре этого года, о подготовке серийного производства нового ракетного комплекса средней дальности прорабатывается решение о создании новых формирований и определении мест их дислокации.

– Сергей Викторович, что вы хотите пожелать ракетчикам, ветеранам РВСН?

– От имени военного совета РВСН и себя лично горячо и сердечно поздравляю личный состав, ветеранов, учёных, конструкторов, рабочих и служащих с праздником – 65-й годовщиной со дня образования Ракетных войск стратегического назначения! РВСН – надёжная опора безопасности и суверенитета России, гарант мира для нашей страны и её союзников.

От всей души желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия всем ракетчикам, ветеранам, разработчикам и испытателям ракетной техники, а также их семьям. Пусть уверенность в завтрашнем дне, успехи в службе и труде сопутствуют победам России.

Дмитрий Андреев

Александр Резник

Артём Васильев