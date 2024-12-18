Reuters: За поставки вооружений Украине будет отвечать НАТО, а не США

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Координацию доставки военной помощи на Украину с сегодняшнего дня будет осуществлять НАТО, а не США. Решение, принятое еще в июле на саммите альянса в Вашингтоне, наконец-то вступило в силу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Североатлантический альянс берет на себя все вопросы по координации военной помощи Украине. Это сделано для того, чтобы хоть как-то оградить процесс вооружения Украины от новой команды Трампа, выступающей против дальнейшей помощи Киеву. В общем, НАТО теперь будет отвечать за поставки вооружений киевскому режиму.

Однако, как отмечается, эта «передача эстафеты» не будет иметь большого эффекта, поскольку львиную долю оружия все равно поставляют США и все будет зависеть от решений Вашингтона. Брюссель может только направлять уже полученное оружие Киеву.

Эффект от этого шага может оказаться не очень большим, так как поставка вооружения Киеву даже через НАТО будет в большой степени все равно зависеть от желания США.

- приводит агентство слова источника.

Напомним, что в июле на саммите в Вашингтоне было принято решение передать функции по координации поставок оружия Киеву от возглавляемой США группы «Рамштайн» миссии НАТО по содействию безопасности и тренировке персонала для Украины (NSATU). Предполагалось, что работу эта миссия, получившая неофициальное название «украинское командование НАТО», начнет в октябре, но произошла задержка. Причина не называется.