Reuters: За поставки вооружений Украине будет отвечать НАТО, а не США

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Координацию доставки военной помощи на Украину с сегодняшнего дня будет осуществлять НАТО, а не США. Решение, принятое еще в июле на саммите альянса в Вашингтоне, наконец-то вступило в силу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.
Североатлантический альянс берет на себя все вопросы по координации военной помощи Украине. Это сделано для того, чтобы хоть как-то оградить процесс вооружения Украины от новой команды Трампа, выступающей против дальнейшей помощи Киеву. В общем, НАТО теперь будет отвечать за поставки вооружений киевскому режиму.
Однако, как отмечается, эта «передача эстафеты» не будет иметь большого эффекта, поскольку львиную долю оружия все равно поставляют США и все будет зависеть от решений Вашингтона. Брюссель может только направлять уже полученное оружие Киеву.
- приводит агентство слова источника.
Напомним, что в июле на саммите в Вашингтоне было принято решение передать функции по координации поставок оружия Киеву от возглавляемой США группы «Рамштайн» миссии НАТО по содействию безопасности и тренировке персонала для Украины (NSATU). Предполагалось, что работу эта миссия, получившая неофициальное название «украинское командование НАТО», начнет в октябре, но произошла задержка. Причина не называется.