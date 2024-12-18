Войти
Военное обозрение

Reuters: За поставки вооружений Украине будет отвечать НАТО, а не США

369
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Координацию доставки военной помощи на Украину с сегодняшнего дня будет осуществлять НАТО, а не США. Решение, принятое еще в июле на саммите альянса в Вашингтоне, наконец-то вступило в силу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Североатлантический альянс берет на себя все вопросы по координации военной помощи Украине. Это сделано для того, чтобы хоть как-то оградить процесс вооружения Украины от новой команды Трампа, выступающей против дальнейшей помощи Киеву. В общем, НАТО теперь будет отвечать за поставки вооружений киевскому режиму.

Однако, как отмечается, эта «передача эстафеты» не будет иметь большого эффекта, поскольку львиную долю оружия все равно поставляют США и все будет зависеть от решений Вашингтона. Брюссель может только направлять уже полученное оружие Киеву.

Эффект от этого шага может оказаться не очень большим, так как поставка вооружения Киеву даже через НАТО будет в большой степени все равно зависеть от желания США.

- приводит агентство слова источника.

Напомним, что в июле на саммите в Вашингтоне было принято решение передать функции по координации поставок оружия Киеву от возглавляемой США группы «Рамштайн» миссии НАТО по содействию безопасности и тренировке персонала для Украины (NSATU). Предполагалось, что работу эта миссия, получившая неофициальное название «украинское командование НАТО», начнет в октябре, но произошла задержка. Причина не называется.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.12 19:26
  • 48
Уроки Сирии
  • 18.12 16:25
  • 6480
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.12 13:34
  • 1
ВКС России получат четыре Ту-160М
  • 18.12 12:47
  • 8534
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 18.12 10:51
  • 1
ВКС России выполнили полет над Балтикой
  • 18.12 10:43
  • 1
Небензя: Киев хочет обменивать только пленных наемников и членов нацбатов
  • 18.12 10:33
  • 1
Reuters: Индия и Япония хотят применять лазер для уничтожения мусора в космосе
  • 18.12 10:30
  • 2
Теракт трусости: кому выгодно убийство генерала Игоря Кириллова
  • 18.12 03:12
  • 0
Разделение Запада по "традиционной" линии Франция-Германия?
  • 17.12 22:54
  • 0
Ответ на "«Главное – это попадание в цель»: для усиления ВСУ танки Leopard 1 получили новую башню C3105"
  • 17.12 19:31
  • 0
Ответ на "Госсекретарь Блинкен отправился в Турцию, чтобы обсудить передачу огромных сирийских арсеналов Украине (Military Watch Magazine, США)"
  • 17.12 18:47
  • 1
Госкомвоенпром Республики Беларусь передал инозаказчику подвижные пункты управления
  • 17.12 18:35
  • 1
Госсекретарь Блинкен отправился в Турцию, чтобы обсудить передачу огромных сирийских арсеналов Украине (Military Watch Magazine, США)
  • 17.12 18:26
  • 1
Белоусов: избыточные процедуры в Минобороны можно сократить в 5-10 раз
  • 17.12 16:01
  • 0
«Агрессоры» и «соагрессоры» – тонкости западной диалектики