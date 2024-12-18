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ТАСС

Туск: у Польши осталось мало возможностей для военной помощи Украине

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Председатель Европейского совета Дональд Туск. Архивное фото
Председатель Европейского совета Дональд Туск. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Премьер-министр республики отметил, что приоритетом становится охрана собственных восточных границ

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Польша не может больше в прежних объемах оказывать военную помощь Украине, приоритетом для Варшавы становится охрана собственных восточных границ. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск после переговоров с Владимиром Зеленским во Львове.

"Сейчас у нас меньше возможностей, чем у тех, кто позже нас присоединился к оказанию помощи [Украине]. <...> Когда мы принимаем решение о выделении очередных пакетов помощи, мы вынуждены все время помнить о том, что мы должны защищать очень протяженную границу с Белоруссией и достаточно длинную границу с Россией", - отметил Туск на пресс-конференции, ее трансляцию вел телеканал TVP Info.

Помимо того, польский премьер анонсировал 46-й пакет военной помощи в январе, не уточнив, какие конкретно вооружения в него войдут. Также Туск упомянул о завершении формальностей по передаче 45-го оружейного транша Киеву на сумму 100 млн евро, о котором стало известно в июле этого года. Варшава также планирует обсудить с партнерами на севере Европы снаряжение очередных бригад ВСУ.

Всего, по данным польских властей, военная помощь Польши для Украины с февраля 2022 года оценивается в более 14 млрд злотых или около $3,23 млрд. 

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Белоруссия
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