Туск призвал прекратить спекуляции по отправке войск на Украину

Премьер-министр Польши также предостерег от обсуждения тех гарантий безопасности для Украины, которые на деле впоследствии окажутся нереализуемыми

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал прекратить спекуляции на тему возможной отправки войск на Украину. Кроме того, он предупредил, что эта идея может превратиться в "бумажные гарантии".

"Я хотел бы предложить, чтобы мы не спекулировали в данный момент, что будет возможным и кто на что решится после установления мира или перемирия", - заявил Туск на пресс-конференции, ее трансляцию вел телеканал TVP Info.

Польский премьер также предостерег от обсуждения тех гарантий безопасности для Украины, которые на деле впоследствии окажутся нереализуемыми. "В Польше мы до сих пор храним память о событиях, которые произошли десятки лет назад. Польша тоже когда-то имела гарантии безопасности. Они оказались бумажными гарантиями. Мы хотим избежать такой ситуации", - подчеркнул Туск. "Сегодня с Зеленским, а также в ближайшие дни, недели мы будем говорить о том, как лучше подготовить весь Запад и Украину к этим ближайшим месяцам, а не рассуждать о том, кто и сколько войск будет готов отправить на украинскую землю", - подытожил он.

Как ранее сообщило агентство Reuters, страны ЕС пока не могут достичь консенсуса по вопросу о том, следует ли направлять на Украину европейских миротворцев, если Киев и Москва достигнут соглашения о прекращении огня. Как отмечало агентство, возможность размещения европейских военных на украинской территории ранее в Варшаве обсуждали президент Франции Эмманюэль Макрон и Дональд Туск.

В ноябре Макрон обсуждал эту инициативу с главой британского правительства Киром Стармером. Источники Reuters также сообщали, что переговоры по этой теме Киев вел со странами Скандинавии и Балтии. Туск после переговоров с Макроном заявил, что Польша не собирается направлять свои войска на Украину даже после прекращения огня.