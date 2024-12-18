Теракт трусости: кому выгодно убийство генерала Игоря Кириллова

Начальник войск РХБЗ расследовал деятельность западных биолабораторий на Украине и планы Киева по созданию «грязной» бомбы

В день своей гибели начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов должен был провести очередной брифинг, выяснили «Известия». На них он регулярно рассказывал подробности расследования о деятельности американских биолабораторий на Украине, раскрывал информацию о проекте по созданию «грязной» ядерной бомбы официальным Киевом. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал заказчиками убийства именно «военно-политическое руководство Украины». Причастность к теракту спецслужб Украины будет основной версией следствия, уверены и эксперты. А значительные усилия правоохранителей, по их словам, сейчас направлены на то, чтобы не позволить исполнителям преступления покинуть Россию. Начальник войск РХБЗ погиб утром 17 декабря — взрывное устройство, заложенное в самокат, сработало, когда он выходил из подъезда своего дома на Рязанском проспекте.

Взрывное устройство в самокате

Взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома на Рязанском проспекте, сработало рано утром 17 декабря, сообщили в Следственном комитете России. Это произошло ровно в тот момент, когда начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник вышли из подъезда.

— Сегодня в 6 утра был взрыв сильный. Все проснулись, не поняли, что произошло, — рассказал «Известиям» очевидец Ян Коломенко.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты предметы, в том числе фрагменты взрывного устройства. По ним и другим вещественным доказательствам будут назначены необходимые экспертизы. Допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные действия, сообщил СК РФ в своем официальном Telegram-канале.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела. Уголовное дело расследуется по признакам преступлений, предусмотренных ст. 105, 205, 222.1, 223.1 УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия и боеприпасов и изготовление взрывчатых веществ).

Вскоре после взрыва информагентства со ссылкой на экстренные службы сообщили, что мощность взрывного устройства оценивается приблизительно в 200 гр в тротиловом эквиваленте. Позже ТАСС привел данные правоохранительных органов о том, что мощность бомбы могла быть более 1 кг.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

Эксперты, опрошенные «Известиями», изучив видео с места теракта, склонились в последней версии.

— Если бы была использована мина направленного действия — осколочная типа американской «Клеймор» — то масса взрывчатки могла бы быть в районе 200 грамм. — пояснил «Известиям» редактор портала Military Russia Дмитрий Корнев. — Но если бы террористы использовали такую мину, ее остатки были бы уже обнаружены. Раз этой информации нет, то с учетом повреждений, расстояния и расположения объектов с огромной вероятностью можно говорить, что масса взрывчатки могла быть до килограмма. Во-первых, дом получил повреждения. Во-вторых, расстояние между точкой расположения взрывчатки и пораженными объектами около 5 метров. И поражение — не контузия, а летальный исход.

По его словам, с большой вероятность взрывное устройство привели в действие по радиоканалу — либо это был специальный радиопередатчик и радиоприемник, либо сотовый телефон. Оператор наблюдал за объектом, и взрыв был выполнен по команде.

— Я бы не исключал того, что за объектом наблюдали вживую, — отметил эксперт. — Но раз никого не обнаружили на кадрах видеосъемки, то скорее всего за объектом наблюдали через камеру видеонаблюдения. Это могла быть любая камера, которая видит данный подъезд и район. А если это камера жилищно-коммунального хозяйства, значит, она была взломана и к ней был получен доступ. Это технический возможно, и не очень сложно. Это могла быть камера также на самом самокате или в автомобиле кашеринга. Кто пользовался этим автомобилем вероятно заранее получил доступ к этой камере.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

Дмитрий Корнев также не исключил, что, возможно, где-то была установлена автономная камера, которую можно привязать к дереву, установить на соседний дом и работать с ней находясь не в прямом контакте.

Усилия правоохранительных органов сейчас направлены в том числе на то, чтобы не позволить непосредственным исполнителям теракта покинуть территорию России, уверен источник «Известий», близкий к правоохранительным органам. В том, что для них предусмотрен именно такой путь отхода, как это было, например, после убийства российской журналистки Дарьи Дугиной, собеседник «Издания» не сомневается.

Кто организовал теракт в отношении Игоря Кириллова

В день покушения Игорь Кириллов должен был провести свой очередной брифинг, сообщил «Известиям» источник в Минобороны. Не исключено, что он собирался обнародовать новые подробности расследований, связанных с применением ВСУ химического оружия или с попытками Киева создать «грязную» ядерную бомбу, не исключают эксперты. Именно работа по раскрытию таких фактов могла привести к покушению на генерала.

— Западные страны старались дискредитировать его расследования, касающиеся применения и разработки биологического и химического оружия на Украине, — заявил «Известиям» эксперт в области РХБ-защиты Олег Желтоножко. — Но во всех других странах мира к ним прислушивались, так как там приводился большой объем данных, конкретные факты, вскрывались взаимосвязи. Не стоит забывать, что войска РХБЗ успешно участвуют в зоне спецоперации. Под его руководством в войсках РХБЗ велись работы над улучшением тяжелых огнеметных систем — той же «Тосочки». А это оружие, применение которого на поле боя может иметь решающее значение.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

Той же версии придерживается военный эксперт Алексей Леонков.

— Сюрпризов, связанных с химически и биологически опасными веществами, которые оставляли ВСУ на освобожденным нашей армией территории, тоже было много, — подчеркнул он. — В одной из последних американских поставок ВСУ опять засветились защитные костюмы против химического, биологического и радиационного загрязнения. Спрашивается: «Зачем?». Не исключено, что готовится провокация с применение подобного оружия либо «грязной» бомбы. Кириллов наверняка бы ответил на этот вопрос на ближайшем брифинге.

По словам Леонкова, публичные выступления Игоря Кириллова имели серьезную доказательную базу, и теракт наверняка был проведен с целью обезглавить комиссии и рабочие группы, которые занимались подобными расследованиями.

Оценки теракта

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал Игоря Кириллова настоящим патриотом России, беззаветно преданным долгу и присяге.

«Попытки запугать наш народ, остановить наступление российской армии, посеять страх — обречены», — написал Медведев в своем Telegram-канале, и выразил соболезнования в связи с гибелью генерала.

Позднее в тот же день, на совещании, посвященном заключению госконтрактов в ОПК на 2025 год он отметил, что расследование теракта только началось, но враги сами опубликовали информацию о своей причастности.

— Нужно найти убийц Кириллова в РФ и уничтожить заказчиков в Киеве, ими являются военно-политическое руководство Украины, — заявил зампред Совбеза.

Фото: ТАСС/Штукина Екатерина Источник изображения: iz.ru

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Игорь Кириллов «много лет системно, с фактами на руках разоблачал преступления англосаксов: натовские провокации с химическим оружием в Сирии, манипуляции Британии с запрещенными химическими веществами и провокации в Солсбери и Эймсбери, смертоносную деятельность американских биолабораторий на Украине и многое другое».

— Гибель генерала Игоря Анатольевича Кириллова — огромная, невосполнимая потеря. Это был настоящий русский офицер, бесконечно преданный Родине и делу, которому служил, — рассказал «Известиям» президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. — Игорь Анатольевич был глубоко образованным человеком, специалистом и крайне интересным собеседником. Его интересовало всё — от глобального устройства мира до конкретных проблем химического анализа. И во всех этих разноплановых вопросах он очень хорошо разбирался. Помимо того, что он был блестящим профессионалом, он был очень позитивным, светлым человеком.

«Дело рук украинских спецслужб»

Игорь Кириллов был одним из наиболее квалифицированных военных специалистов в своей области, рассказал Олег Желтоножко.

— Такое демонстративное действие требует жесткого ответа, — сказал он. — Произошедшее — еще одно доказательство, что с сидящим у власти в Киеве бандформированием бессмысленно вести переговоры. И поступать с ними надо соответствующим образом — без политеса и гарантий безопасности.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

Идет охота за нашими выдающимися конструкторами и командирами, считает военный эксперт Виктор Литовкин.

— Совсем недавно закидали коктейлями дом главного инженера одного из российских конструкторских бюро — рассказал он. — Нам надо улучшать охрану таких людей, повышать бдительность. Беспилотники прилетают к объектам в расположенных далеко от границы городах не потому, что они летят с Украины, а потому что кто-то их запускает с территории России. Неизвестно, сколько людей завербовало Главное управление разведки или Служба безопасности Украины. Сейчас из Украины много беженцев, надо следить за этими людьми, а мы этого не делаем. Общество как-то благодушно относится к тому, что происходит. А бдительность надо повышать.

В Государственной думе 17 декабря почтили память Игоря Кириллова минутой молчания. После этого депутат Николай Коломейцев поднял вопрос о безопасности военачальников и конструкторов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Источник изображения: iz.ru

Военный эксперт Владислав Шурыгин считает, что за террористические атаки на российских граждан нужно наносить удары по Украине так же, как за использование западных ракет по нашей территории.

— За убийство генерала Кириллова надо окончательно погрузить Украину во тьму и нанести ракетный удар по оставшимся электрогенерирующим объектам. А заодно отработать «Орешником» по Банковой, — заявил эксперт.

Громкие покушения на российских силовиков

В декабре 2024 года в своем автомобиле в Донецке подорвали экс-начальника Еленовской колонии в ДНР Сергея Евсюкова. На опубликованных кадрах видно, как неизвестный мужчина подкладывает взрывчатку под дно машины. Затем запечатлен момент, как Евсюков вместе с супругой садятся в салон, после чего раздается взрыв. Евсюков погиб, его супруга получила ранения. Силовики оперативно задержать подозреваемого — ему вменили убийство общеопасным способом. Им оказался гражданин России. Он получал задания от куратора из украинской военной разведки.

В ноябре 2024-го ФСБ задержала двоих жителей Крыма — Валерия Транковского и женщину, — которые по заданию СБУ подорвали машину в Севастополе, из-за чего погиб офицер ВМФ. Оба дали признательные показания.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

До этого в результате подрыва автомобиля погиб начальник группы пропусков службы безопасности Запорожской АЭС Андрей Короткий. Главное управление разведки Минобороны Украины признало, что подорвало автомобиль бывшего председателя совета депутатов города Энергодар.

В июле 2024 года была подорвана машина кадрового офицера армии России во дворе его дома в Москве. СВУ было установлено на днище, в районе водителя. Оно сработало, когда жертва включила зажигание. После детонации пострадавший — офицер ВС РФ Андрей Т. — перебинтовал себя несмотря на то, что ему оторвало ступни ног самодельной бомбой. Его жене посекло лицо осколками.

Справка «Известий» Игорь Кириллов родился 13 июля 1970 года в Костроме. Окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты, Военную академию радиационной, химической и биологической защиты им. маршала Тимошенко, а также курсы Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. Он служил в войсках РХБЗ на различных должностях, включая командование взводом и отдельной бригадой РХБ защитой. С 2009 года занимал ряд руководящих должностей в Управлении начальника войск РХБЗ. В апреле 2017 года был назначен начальником войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ. В 2018 году ему присвоено звание генерал-лейтенанта. Принимал участие в разработке, создании и принятии на вооружение тяжелой огнеметной системы ТОС-2, «Тосочка». В период пандемии COVID-19 под его руководством шла разработка реагентов для выявления РНК коронавируса. В 2021 году ему было присвоено звание Героя труда Российской Федерации. Награждён множеством государственных и ведомственных наград Минобороны РФ.

Над материалом работали: Владимир Матвеев, Богдан Степовой, Яна Штурма, Мария Недюк

«Известия»