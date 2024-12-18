Зеленский отказался от посредничества Венгрии в урегулировании конфликта

По словам Владимира Зеленского, Киев намерен напрямую поддерживать контакты с избранным президентом США Дональдом Трампом

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Украина не нуждается в посредничестве Венгрии для урегулирования конфликта и намерена напрямую поддерживать контакты с избранным президентом США Дональдом Трампом по соответствующим вопросам. Об этом сообщил Владимир Зеленский на встрече с общественностью во Львове.

"Нам не нужны такие страны, которые сегодня хотят, как, например, Венгрия, как премьер-министр [Венгрии Виктор] Орбан [стать посредником]. Не выйдет, я его не пущу, и таких, как он. Нам нужны прямые отношения с США", - сказал он, отвечая на вопрос о дипломатических усилиях Орбана. Запись выступления Зеленского опубликована на сайте Верховной рады.

Он добавил, что ожидает прямых контактов с США после инаугурации Трампа 20 января 2025 года. "Только после этого я смогу сказать, что в этом плане (так называемый план победы Киева - прим. ТАСС) поддержал президент Трамп, а что нет. И что, возможно, он предложит от себя", - отметил Зеленский.

9 декабря Орбан посетил США по приглашению Трампа и встретился с ним в его поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.

11 декабря в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным Орбан предложил провести крупный обмен пленными между Россией и Украиной и объявить рождественское перемирие. Со своей стороны Москва оперативно отреагировала на инициативу Орбана, сразу после разговора лидеров двух стран Федеральная служба безопасности РФ передала в посольство Венгрии предложения по обмену пленными. Однако Киев эту идею отверг.