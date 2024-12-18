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ТАСС

Rheinmetall планирует поставить Украине еще 20 БМП Marder

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Немецкий бронетранспортер Marder
Немецкий бронетранспортер Marder.
Источник изображения: © AP Photo / Michael Sohn

Поставка запланирована на первое полугодие 2025 года

БЕРЛИН, 17 декабря. /ТАСС/. Оборонный концерн Rheinmetall получил заказ на поставку Украине еще 20 боевых машин пехоты (БМП) Marder 1A3. Об этом говорится в заявлении компании.

"Технологический концерн Rheinmetall из Дюссельдорфа в декабре 2024 года получил заказ на поставку Украине еще 20 боевых машин пехоты Marder 1A3. Поставка запланирована на первое полугодие 2025 года", - отмечается в сообщении. При этом указывается, что "стоимость заказа находится в середине двузначного диапазона миллионов евро". Поставку финансирует Германия.

"В общей сложности компания Rheinmetall уже передала украинским вооруженным силам трехзначное количество боевых машин пехоты Marder", - подчеркнули в концерне. Первые 20 БМП этого типа концерн Rheinmetall поставил Киеву по поручению правительства ФРГ в марте 2023 года.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружения на Украину после США. ФРГ к настоящему времени выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд. В соответствии с соглашением о бюджете на 2025 год, на военную поддержку Украины Германия должна выделить около €4 млрд, что в два раза меньше, чем в 2024 году. Однако бюджет еще не утвержден Бундестагом. 

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Германия
США
Украина
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Rheinmetall
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