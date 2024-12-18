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РИА Новости

Медведев призвал не ослаблять давление на Киев

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Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев.
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Штукина

Медведев заявил, что нельзя ослаблять давление на Киев

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал не ослаблять давления на Киев, в том числе и по линии работы российского оборонно-промышленного комплекса.

Зампред СБ РФ провел совещание, посвященное заключению госконтрактов в сфере ОПК на 2025 год. Видеозапись опубликована на официальной странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте". Он начал совещание со слов о начальнике войск РХБЗ Игоре Кириллове, погибшем во вторник в результате взрыва, и предложил почтить его память минутой молчания.

"Давайте теперь перейдем к повестке дня совещания - это как раз лучший ответ на те попытки украинских сил оправдать свое никчемное существование и продлить военные действия, оправдаться за катастрофическое положение на фронте. Поэтому это давление, включая и работу оборонки, ни в коем случае нельзя ослаблять", - заявил Медведев.

Зампред Совбеза подчеркнул, что правоохранительные органы РФ должны найти убийц Кириллова в России. Он призвал также сделать все, чтобы уничтожить заказчиков этого убийства в Киеве, которыми является военно-политическое руководство Украины.

По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

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