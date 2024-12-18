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РИА Новости

ВКС России выполнили полет над Балтикой

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Два Ту-22М3 сопровождали иностранные бомбардировщики при полете над Балтикой

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил (ВКС) России совершили пятичасовой полёт над нейтральными водами Балтийского моря, сообщили во вторник в Минобороны РФ,

"Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что истребительное сопровождение во время полёта продолжительностью более пяти часов обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ и Су-27 Воздушно-космических сил.

На отдельных этапах маршрута дальние бомбардировщики сопровождали истребители иностранных государств, подчеркнули в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. Все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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Страны
Россия
Продукция
Су-27
Су-30
Ту-22М
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
1 комментарий
№1
18.12.2024 10:51
"Два Ту-22М3 сопровождали иностранные бомбардировщики при полете над Балтикой."
Что за хрень?
Какие "иностранные бомбардировщики", почему их Тушки сопровождали?
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