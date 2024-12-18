ВКС России выполнили полет над Балтикой

Два Ту-22М3 сопровождали иностранные бомбардировщики при полете над Балтикой

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил (ВКС) России совершили пятичасовой полёт над нейтральными водами Балтийского моря, сообщили во вторник в Минобороны РФ,

"Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что истребительное сопровождение во время полёта продолжительностью более пяти часов обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ и Су-27 Воздушно-космических сил.

На отдельных этапах маршрута дальние бомбардировщики сопровождали истребители иностранных государств, подчеркнули в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. Все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.