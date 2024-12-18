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Flotprom

В Польше заложили последний тральщик типа "Корморан-2"

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На верфи Remontowa Shipbuilding SA в Гданьске торжественно заложили киль шестого минного тральщика класса "Корморан-2", предназначенного для ВМС Польши. Как уточняет Navy Recognition, это последний заказанный польским Минобороны корабль данного типа.

Напомним, что работы над проектом "Корморан" стартовали в 1999 году. В 2002 году из-за финансовых проблем программу создания нового тральщика для польского флота свернули.

Закладка шестого минного тральщика класса "Корморан-2", Польша

Polish MoD


В 2011 году проектирование возобновилось под обозначением "Корморан-2". В 2013 году Минобороны Польши заказало Remontowa Shipbuilding поставку головного тральщика с опционом на еще два корабля. Строительство первого корабля началось в 2014 году, он пополнил польский флот в 2017 году. Тогда же военные активировали опцион на дополнительную пару тральщиков.

В 2022 году ВМС Польши получили второй тральщик "Альбатрос" и подписали контракт на поставку еще трех таких кораблей с консорциумом, образованным компанией Stocznia Remontowa Shipbuilding, группой PGZ Stocznia Wojenna и Центром исследований и разработок Centrum Techniki Morskiej.

В 2023 году польский флот усилился третьим тральщиком "Мева".

Постройка четвертого корабля, "Ясколка" (Jaskółka), стартовала в марте 2023 года; его собираются ввести в строй в июле 2026 года. В декабре 2023 года началось производство тральщика "Рыбитва" (Rybitwa), а резка металла для шестого корпуса серии, "Чайка" (Czajka), состоялась в октябре 2024 года. Последние два тральщика планируют передать польскому флоту в марте и октябре 2027 года соответственно.

Тральщики типа "Корморан-2" строятся из немагнитной стали. Водоизмещение составляет 850 тонн, длина – 58,5 метра, ширина – 10,3 метра. Скорость – 15 узлов, дальность плавания – не менее 2500 миль. Экипаж – 45 человек, с возможностью размещения семи бойцов десанта.

Корабли вооружают зенитной установкой "Вробель-2" с двумя 23-мм пушками, четырьмя ПЗРК "Гром" и четырьмя 12,7-мм пулеметами.

В состав противоминного оснащения входит ГАС миноискания SHL-101/T и самоходная ГАС переменной глубины Orka, подводные дистанционно управляемых аппараты Double Eagle Mk.III производства шведской компании Saab, а также польские модульные подводные аппараты Morswin и одноразовые мини-уничтожители мин Gluptak.

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Страны
Польша
Компании
Remontowa Shipbuilding
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