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Военное обозрение

Власти Китая пообещали помогать Сирии «защищать суверенитет»

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Источник изображения: topwar.ru

После того как 8 декабря вооруженные подразделения «сирийской оппозиции» ворвались в Дамаск, а действующий президент Башар Асад покинул страну, ситуация в САР продолжает ухудшаться.

Ранее сообщалось, что исламисты при поддержке турецких военных планируют осуществить наступательную операцию на позиции курдов на севере страны. В то же время на юге свое вторжение продолжает Израиль, чьи подразделения расширяют зону оккупации, приближаясь к сирийской столице.

В то же время, выступая на конференции, посвященной международной ситуации в 2024 году и китайской дипломатии, глава МИД КНР Ван И пообещал, что его страна будет помогать Сирии защищать свой суверенитет и восстанавливать стабильность.

Китайский дипломат подчеркнул, что Пекин будет противодействовать тому, чтобы террористические группировки в САР сеяли хаос, воспользовавшись текущей нестабильностью, добавив, что КНР продолжит поддерживать сирийский народ.

Стоит отметить, что на фоне происходящего в Сирии заявление Ван И звучит несколько странно. Кому Пекин собрался помогать восстановить суверенитет – Асад под давлением исламистов отказался от власти, а правительственные войска как таковые больше не существуют.

Кроме того, сирийское крыло «Аль-Каиды» (запрещена в РФ и признана террористической), боевики которого называют себя «оппозицией», прямо сейчас чинит жестокие расправы над «неугодными», сея на территории САР тот самый «хаос», которого пообещали не допустить китайские власти. Или Китай собирается обязать израильскую, турецкую и американскую армии покинуть территорию независимого государства?

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Страны
Израиль
Китай
Россия
Сирия
США
Персоны
Башар Асад
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