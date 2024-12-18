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Интерфакс-АВН

Мантуров заявил о стабильном спросе на российское вооружение за рубежом

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Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
Источник изображения: Егор Алеев/ ТАСС

Москва. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Российская военная техника пользуется стабильным спросом у зарубежных заказчиков, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Россия, имея один из самых современных оборонно-промышленных комплексов в мире и обладая передовым научным потенциалом, готова предложить образцы техники, которые традиционно пользуются стабильным спросом у зарубежных заказчиков. Их отличают надежность в эксплуатации, неприхотливость к климатическим условиям, а также высокая ремонтопригодность", - говорится в приветствии Мантурова, которое зачитали во вторник в Москве на церемонии вручения премии ФСВТС России "Золотая идея".

По его словам, российская военная техника и вооружение доказали свою эффективность в реальных боевых условиях, в том числе и в ходе специальной военной операции.

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Россия
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ФСВТС РФ
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Мантуров Денис
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