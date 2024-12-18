Мантуров заявил о стабильном спросе на российское вооружение за рубежом

Москва. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Российская военная техника пользуется стабильным спросом у зарубежных заказчиков, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Россия, имея один из самых современных оборонно-промышленных комплексов в мире и обладая передовым научным потенциалом, готова предложить образцы техники, которые традиционно пользуются стабильным спросом у зарубежных заказчиков. Их отличают надежность в эксплуатации, неприхотливость к климатическим условиям, а также высокая ремонтопригодность", - говорится в приветствии Мантурова, которое зачитали во вторник в Москве на церемонии вручения премии ФСВТС России "Золотая идея".

По его словам, российская военная техника и вооружение доказали свою эффективность в реальных боевых условиях, в том числе и в ходе специальной военной операции.