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ТАСС

Фукуяма: Трамп намерен урегулировать конфликт на Украине за счет интересов Киева

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Американский философ Фрэнсис Фукуяма
Американский философ Фрэнсис Фукуяма.
Источник изображения: © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Политолог также указал на то, что избранный президент США проявляет мало уважения к Владимиру Зеленскому

ПАРИЖ, 17 декабря. /ТАСС/. Избранный президент США Дональд Трамп постарается урегулировать конфликт на Украине за счет интересов Киева. Такое мнение выразил политолог Фрэнсис Фукуяма.

"Трамп пообещал, что достигнет мирного соглашения. Это неизбежно произойдет за счет Украины", - сказал он в интервью французскому журналу Le Point. "Украинцы дают понять, что согласятся уступить часть своей территории в пользу России в обмен на членство в НАТО", - добавил аналитик. Но, по его оценкам, Европе "будет трудно согласиться" с приглашением Киева в альянс. Затрагивая роль стран Европы "в обеспечении безопасности Украины в будущем", эксперт отметил возможность "ротации войск НАТО на Украине или новых обещаний [предоставить Киеву] технику, обучение".

По мнению Фукуямы, Трамп "проявляет мало уважения к [Владимиру] Зеленскому и даже, по всей видимости, презирает большинство демократически избранных европейских лидеров". США вряд ли выйдут из НАТО при Трампе, однако республиканец может "значительно ослабить" альянс другими способами. Так, Трамп уже "намекал, что допускает несоблюдение" статьи 5 Устава НАТО, предусматривающей коллективную оборону стран-участниц, добавил политолог.

16 декабря Трамп заявил, что Зеленскому следует быть готовым "пойти на сделку" ради урегулирования конфликта на Украине. Кроме того, республиканец фактически сигнализировал о том, что, с его точки зрения, властям в Киеве нет необходимости пытаться восстанавливать контроль над некоторыми районами Украины, которые перешли под контроль России. Вступление Трампа в должность главы государства состоится 20 января 2025 года.

Президент РФ Владимир Путин назвал условия для урегулирования конфликта, среди них вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО, отмена всех западных санкций против России и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины. 

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