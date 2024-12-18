"Полет" наградили премией ФСВТС за замкнутый цикл производства модулей "Ангары"

Тяжелая "Ангара-А5", стартовавшая в апреле с космодрома Восточный, была изготовлена именно на омском производственном объединении

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Омское производственное объединение "Полет" (филиал Центра Хруничева, входит в Роскосмос) награждено премией "Золотая идея" Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), передает корреспондент ТАСС с церемонии награждения.

Коллектив производственного объединения награжден в номинации "Лучшее предприятие-соисполнитель" за освоение замкнутого цикла производства универсальных модулей семейства ракет-носителей "Ангара".

Представитель "Полета", получивший награду, напомнил, что тяжелая "Ангара-А5", стартовавшая в апреле с космодрома Восточный, была изготовлена именно на омском предприятии.