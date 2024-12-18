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Flotprom

Французский фрегат "Адмирал Ронарк" вышел на испытания боевых систем

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Первый фрегат класса FDI "Адмирал Ронарк" (Amiral Ronarc'h), построенный для ВМС Франции на верфи Naval Group в Лорьяне, вернулся в море для проведения второго этапа ходовых испытаний, который продлится до 20 декабря.

Как уточняет Naval News, в рамках первого этапа, который состоялся в октябре этого года, сдаточная команда проверила функционирование силовой установки корабля. Теперь же фрегат управляется экипажем ВМС Франции, который вместе с представителями промышленности тестирует боевые и вспомогательные системы.

Фрегат "Адмирал Ронарк", Франция

Naval News


В частности, испытываются гидролокатор переменной глубины CATPAS-4, радар управления огнем STIR, обеспечивающий наведение 76-мм орудий, и многофункциональная РЛС SeaFire. Система SeaFire интегрирована в мачту корабля. Она укомплектована четырьмя антеннами с активной фазированной решеткой с цифровым сканированием (АФАР). РЛС сможет одновременно отслеживать до 800 целей на площади в несколько сотен квадратных километров с охватом 360° по азимуту и 90° по углу места (дальность обнаружения воздушных целей – до 500 км, надводных – 80 км).

Фрегат "Адмирал Ронарк" заложили в декабре 2021 года, спустили на воду в ноябре 2022 года. Тогда французский флот планировал, что ходовые испытания начнутся в 2023 году, а передача корабля состоится в 2024 году. Как отмечает Naval News, задержки с передачей головного корабля новой серии становятся уже нормой для военно-морского судостроения в большинстве стран мира.

Сейчас предполагается, что "Адмирал Ронарк" передадут французскому флоту летом 2025 года.

Напомним, что ВМС Франции заказали пять фрегатов класса FDI (Fregate de Defense et Intervention). Они заменят корабли класса "Лафайет" с водоизмещением 3600 тонн, поступившие на службу в период с 1996 по 2001 годы.

Длина фрегата "Адмирал Ронарк" составляет 122 метра, ширина – 18 метров, водоизмещение – 4500 тонн. Он должен развивать скорость до 27 узлов, дальность плавания – 5000 миль, автономность – 45 суток. Экипаж – 125 человек (возможно дополнительное размещение 28 человек).

Управление боевыми системами корабля обеспечивает система SETIS 3.0 собственной разработки Naval Group. В арсенал фрегата включены противокорабельные ракеты MM40 "Экзосет", зенитные ракеты "Астер 15/30", 76-мм артустановки, дистанционно управляемые 20-мм арткомплексы "Нарвал" и 324-мм торпедные аппараты. Также предусмотрено базирование на борту беспилотного летательного аппарата массой до 700 кг и многоцелевого вертолета типа NH90.

Особое внимание уделено защите корабельных систем от современных киберугроз, а также от радиоэлектронного противодействия.

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  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Продукция
NH90
Проекты
La Fayette
АФАР
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