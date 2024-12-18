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ЦАМТО

На верфи Fincantieri заложен киль первого патрульного корабля OPV для ВМС Италии

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Верфь Fincantieri
Верфь компании «Финкантьери» (Fincantieri).
Источник изображения: Fincantieri

ЦАМТО, 17 декабря. Итальянская компания Fincantieri сообщила о состоявшейся на предприятии в Рива-Тригосо (Генуя) церемонии закладки киля головного корабля прибрежной зоны следующего поколения OPV (Offshore Patrol Vessel) для ВМС Италии.

Программа, реализуемая в рамках модернизации ВМС Италии, на текущий момент предусматривает строительство четырех кораблей OPV с опционами на поставку еще двух. Поставка головного корабля запланирована на 2027 год. Общая стоимость контрактов с Orizzonte Sistemi Navali (OSN, совместное предприятие Fincantieri 51% и Leonardo 49%) на строительство первых четырех кораблей составляет около 1,2 млрд. евро, включая сопутствующую логистическую поддержку.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2023 года Национальный директорат по вооружениям Министерства обороны Италии заключил с совместным предприятием Orizzonte Sistemi Navali (OSN) контракт на строительство для ВМС Италии трех патрульных кораблей прибрежной зоны следующего поколения OPV (Offshore Patrol Vessel).

Контракт включал опционы на поставку еще трех кораблей и модернизацию необходимой инфраструктуры на военно-морских базах в Огасте, Кальяри и Мессине, где они будут базироваться. Общая стоимость контракта на строительство первых трех кораблей серии составила 925 млн. евро, включая комплексную логистическую поддержку.

В августе 2024 года командование ВМС Италии реализовало опцион на постройку четвертого корабля серии. Стоимость заказа составила около 236 млн. евро.

Как заявлено, программа OPV направлена на усиление возможностей ВМС Италии по патрулированию, ведению наблюдения и разведки на море, управлению движением торговых судов, защите морских путей сообщения и исключительной экономической зоны, а также защите морской среды от загрязнения, включая разливы токсичных жидкостей.

Длина нового корабля составит 95 м, водоизмещение – около 2400 т, экипаж – до 97 человек. Одной из инновационных особенностей судна станет разработанный Leonardo и Fincantieri NexTech для многоцелевых морских патрульных кораблей (PPA) итальянского флота "интегрированный мостик", который позволит управлять кораблем и авиационными операциями только двум операторам.

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Страны
Италия
Компании
Fincantieri
Leonardo
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