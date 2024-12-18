Косиняк-Камыш: Польша закупит 80 БТР Rosomak стоимостью более миллиарда долларов

ЦАМТО, 17 декабря. Войско Польское закупает 80 бронетранспортеров Rosomak с необитаемой башней за более чем миллиард долларов.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил, вице-премьер, министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

"Мы заказали сегодня 80 БТР Rosomak. Ранее, в июле, было заказано 58 БТР, так что 130 Rosomak-L заказано в 2024 году", – сказал Косиняк-Камыш во время церемонии подписания контракта.

По его словам, стоимость контракта на поставку 80 БТР составляет около 4,3 млрд. злотых (более миллиарда долларов). Поставка БТР в рамках подписанного контракта планируется в 2027-2028 гг.

Министр отметил, что в рамках данного контракта для Войска польского будут закуплены БТР Rosomak улучшенной версии.

"Сегодняшний контракт на закупку Rosomak в версии L – удлиненный, улучшенный... Там множество улучшений в конструкции, лучшая баллистическая защита, это Rosomak, который плавает", – отметил он.

Колесный бронетранспортер Rosomak-L оснащен необитаемой башенной системой ZSSW-30 с пусковой установкой Spike.