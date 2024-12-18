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ТАСС

ГД ратифицировала соглашение с Таджикистаном о сотрудничестве в космосе

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Флаги России и Таджикистана.

Документом предусмотрены принципы и нормы, необходимые для развития российско-таджикистанского сотрудничества в области исследования и использования космического пространства и практического применения космических систем и технологий в мирных целях

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Госдума ратифицировала на пленарном заседании соглашение с правительством Таджикистана о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

"Основным направлением сотрудничества является внедрение и использование российских космических технологий для решения актуальных экономических, социальных и научных задач, повышения эффективности управления объектами и ресурсами в различных сферах хозяйственной деятельности Республики Таджикистан", - следует из документа.

Соглашение было подписано в Москве в июне 2023 года и внесено в Госдуму правительством РФ в ноябре 2024 года.

Документом предусмотрены принципы и нормы, необходимые для развития российско-таджикистанского сотрудничества в области исследования и использования космического пространства и практического применения космических систем и технологий в мирных целях, следует из пояснительной записки.

Указанные принципы и нормы касаются охраны прав интеллектуальной собственности, вопросов регулирования защиты и обмена различного рода информацией, сертификации конечного использования и порядка безопасного обращения на территории импортера с охраняемыми изделиями и технологиями, в отношении которых установлен экспортный контроль, взаимный отказ от предъявления требований об ответственности и о возмещении ущерба при осуществлении совместной деятельности, обеспечения правовой и физической защиты имущества сторон и связанных с ними организаций на территории импортирующего государства. 

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Страны
Россия
Таджикистан
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