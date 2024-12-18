ЕС предоставит Украине €30 млрд помощи в 2025 году

Среди них - €18,1 млрд, полученных в качестве прибыли от замороженных активов России

БРЮССЕЛЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Евросоюз намерен предоставить в 2025 году Украине €30 млрд помощи, включая €18,1 млрд, полученных в качестве прибыли от замороженных активов России. Об этом заявил журналистам в Брюсселе представитель ЕС высокого ранга в преддверии саммита сообщества 19 декабря.

"Наша приверженность финансовой поддержке Украины остается. В 2025 году ЕС поддержит Украину на сумму порядка €30 млрд. Это €12,5 млрд дополнительно по линии европейского фонда и €18,1 млрд прибыли от замороженных активов РФ", - сказал он.

По словам дипломата, эти €30 млрд будут выделены в дополнение к €130 млрд, которые ЕС уже предоставил Украине с начала военной операции России.

Представитель ЕС сообщил, что Владимир Зеленский примет участие в саммите по приглашению главы Евросовета Антониу Кошты.

Дипломат подчеркнул также, что главное послание предстоящего саммита по Украине - приверженность поддержке Киева. "Сейчас критический момент. ЕС нужно продолжать военную помощь, помощь в сфере энергетической безопасности, санкционное давление на Россию. ЕС должен поддерживать Украину с тем, чтобы у нее была максимально сильная позиция для будущего развития ситуации. Украина должна решать свое будущее. Наша позиция: никаких решений по Украине без Украины", - добавил он.