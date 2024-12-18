Elbit Systems поставит новые системы связи ВС Израиля

ЦАМТО, 17 декабря. Израильская Elbit Systems объявила о подписании с Министерством обороны Израиля контрактов стоимостью около 130 млн. долл. (около 0,5 млрд. шекелей) на поставку ВС страны современных систем связи.

Серия контрактов была заключена с Директоратом оборонных исследований и разработок (DDR&D) Министерства обороны Израиля 16 декабря.

Как заявлено, контракты предусматривают поставку тысяч современных систем связи семейства программно-определяемых радиостанций (SDR), спутниковых систем связи, каналов передачи данных для автономных платформ и расширение региональных центров технического обслуживания, работающих круглосуточно и без выходных для поддержки вооруженных сил. Кроме того, за последний год Директоратом оборонных исследований и разработок в сотрудничестве с Elbit Systems и ВС Израиля были разработаны инновационные решения для безопасной шифрованной связи, адаптированные к меняющимся потребностям подразделений.

Подписанные контракты являются частью более широкой стратегической инициативы, руководство реализацией которой осуществляет генеральный директор МО Израиля генерал-майор (в отставке) Эяль Замир. Она, охватывает ряд ключевых закупок, направленных на укрепление независимости израильской промышленности и расширение национальных производственных линий для поддержки существующих и перспективных потребностей ЦАХАЛ.

Как заявил генеральный директор Elbit Systems C4I & Cyber Хаим Дельмар, разработанные компанией технологии обеспечивают ситуационную осведомленность в реальном времени, гарантируют доступность информации и обеспечивают точность и адаптивность в сложных и быстро меняющихся условиях обстановки.