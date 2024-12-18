Борисов предложил построить белорусский модуль на российской орбитальной станции

Глава Роскосмоса заявил о тесном сотрудничестве с белорусскими предприятиями

МИНСК, 17 декабря. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил об укреплении сотрудничества с Белоруссией, он надеется, что на новой российской орбитальной станции найдется место и белорусским космонавтам.

"Сотрудничество наше только укрепляется. Знаковым событием в этом году был полет первого белорусского космонавта Марины Василевской, которая с достоинством прошла весь этап подготовки, выполнила всю запланированную программу, внесла значительный вклад в освоение космоса", - подчеркнул Борисов на торжественной церемонии вручения наград представителям Роскосмоса в Москве в белорусской дипмиссии, сообщает агентство БелТА. По его словам, разрабатывается новая российская орбитальная станция. "Очень надеемся, что на этой станции найдется место и белорусским космонавтам. А еще лучше, если мы с вами построим отдельный белорусский модуль в составе нашей станции, который будет исследовать околоземное пространство на протяжении многих лет", - заявил глава Роскосмоса.

При этом он подчеркнул, что Роскосмос тесно работает с белорусскими предприятиями, полным ходом ведутся работы по созданию российско-белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли. "Мы с коллегами из предприятия "Пеленг" в тесном контакте, с Национальной академией наук Беларуси, Государственным военно-промышленным комитетом у нас постоянная связь", - сказал Борисов.

В соответствии с решениями главы белорусского государства, орденом Дружбы народов награжден генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов, благодарности объявлены исполнительному директору по пилотируемым космическим программам госкорпорации "Роскосмос" Сергею Крикалеву, космонавту-испытателю Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина Олегу Новицкому и начальнику этого центра Максиму Харламову. Отмечается, что наград они удостоены за значительные достижения в сфере космической деятельности, большой вклад в научные исследования, подготовку высококвалифицированных кадров, укрепление международного сотрудничества.

23 марта 2024 года гражданка Белоруссии Марина Василевская стала первым космонавтом в суверенной истории страны, она была отобрана в состав основного экипажа 21-й экспедиции посещения Международной космической станции под руководством космонавта Роскосмоса Олега Новицкого. Полет Василевской продлился 14 суток, 12 из них она провела на Международной космической станции, где в полном объеме выполнила научную программу, разработанную Национальной академией наук совместно с Роскосмосом и Российской академией наук. В апреле Лукашенко подписал указ по реализации до 2028 года нового с РФ проекта в сфере космоса.