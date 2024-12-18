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Военное обозрение

Один из основных поставщиков бронеавтомобилей для ВСУ: компания Roshel открыла новое производство

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Источник изображения: topwar.ru

13 декабря 2024 года канадская компания Roshel открыла первый на территории США производственный цех, расположенный в Шелби-Тауншип, штат Мичиган.

Как пояснили в компании, новые мощности предназначены для удовлетворения растущего спроса со стороны американских клиентов. На заводе будет осуществляться не только изготовление техники, закупаемой госучреждениями США, но и её сервисное обслуживание.

До этого расположенное в Канаде предприятие было единственной площадкой, на которой компания выпускала бронеавтомобили типа MRAP, в том числе созданный на шасси Ford F-550 Senator для нужд ВСУ, хотя данный БА был замечен и в других конфликтах.

Как утверждается, после начала войны на Украине ВСУ было передано более 1400 экземпляров Senator, а объёмы их производства достигли 140 единиц в месяц. Учитывая эти показатели, Roshel является одним из основных поставщиков бронеавтомобилей для украинской армии.

Источник изображения: topwar.ru

Senator оснащён 6,7-л турбодизельным двигателем на 330 л.с., имеет запас хода 800 км, грузоподъёмность до 2000 кг, вмещает до 10 чел. и может нести различные варианты вооружения, включая дистанционно управляемые системы и ПТУР. Уровень защиты колеблется от 1-го, минимального (выдерживает попадание пули от 7,62-мм простого патрона и подрыв ручных гранат под машиной) до 2-го (пуля БЗ от 7,62 мм и 6 кг ВВ) по STANAG 4569.

Компания занимается не только разработкой новых модификаций Senator (в частности, недавно была представлена медицинская версия), но и создаёт другие продукты, например, БА Captain – лёгкий тактический бронеавтомобиль на базе шасси Toyota Land Cruiser 70.

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  • В новости упоминаются
Страны
Канада
США
Украина
Продукция
F-5
Компании
Toyota
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