В Италии считают, что на Украину следует отправить миротворческую миссию ООН

Министр обороны страны Гуидо Крозетто заявил, что миссия не должна быть европейской

РИМ, 17 декабря. /ТАСС/. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что гипотетическая миротворческая миссия на Украине должна быть не европейской, а под эгидой ООН. В интервью газете La Repubblica он указал, что Италия готова в ней участвовать.

"Давайте постараемся избегать опасных неоднозначностей. Эта [миротворческая] миссия не будет европейской, этого не примут стороны (украинская и российская - прим. ТАСС). Это должен быть контингент ООН. Если понадобится, мы готовы сделать свой вклад, если будет необходимость в многонациональной силе. Мы войдем в нее, как в Ливане, как готовы [войти] в секторе Газа, так и на Украине", - сказал министр.

Ранее звучали предположения о направлении миротворческой силы на линию разграничения между Украиной и Россией, но после прекращения огня. Ряд политиков, включая президента Франции Эмманюэля Макрона, как сообщалось, обсуждали конкретное наполнение такой миссии, в которой число европейских военных может достигать 40 тыс. человек. При этом, по сообщениям СМИ, новая администрация избранного президента США Дональда Трампа рассматривает миссию численностью 200 тыс. человек, за счет военного контингента европейских стран.