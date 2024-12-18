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Военное обозрение

Российский холдинг «Высокоточные комплексы» показал роботизированные платформы «Депеша» и «Каракал»

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Источник изображения: topwar.ru

Российский холдинг «Высокоточные комплексы» показал возможности новых роботизированных платформ «Депеша» и «Каракал», демонстрация прошла на одном из полигонов. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Специалисты холдинга представили наземную платформу «Депеша» в вариантах на гусеничном и колесном ходу. Гусеничная «Депеша» обладает высокой проходимостью, развивает скорость до 15 км/час и способна нести груз до 100 кг. Управление как по радио, так и по оптоволокну. Колесная «Депеша» обладает большей скоростью и грузоподъемностью. Она способна перемещать до 200 кг на скорости до 30 км/час. «Депеша» разработана тульским Конструкторским бюро приборостроения.

Обе платформы сейчас проходят испытания, в том числе и в зоне специальной военной операции.

Источник изображения: topwar.ru

Роботизированная платформа «Каракал» разработана на Курганском машзаводе, она предназначена для установки различных модулей в зависимости от выполняемых задач. Также ее можно использовать в качестве транспортного средства для доставки грузов или эвакуации раненых. Грузоподъемность платформы составляет 500 кг, скорость — до 15 км/час. «Каракал» оснащен системой видеонаблюдения с теле- тепловизионными камерами, что обеспечивает движение в любое время суток.

Среди наземных роботов, которые мы сегодня представляем, есть опытные образцы, есть те, которые уже используются в войсках. Преимущество их очевидно: самая главная цель, которую мы перед собой ставим как разработчики вооружений, — сохранить жизнь наших бойцов. И роботы прекрасно решают эту задачу.

— заявил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

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Страны
Россия
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Высокоточные комплексы
КБП
Курганмашзавод
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