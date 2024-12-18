«Не посмеют приближаться к нашим черноморским городам»: Болгария спустила на воду второй корвет класса MMPV

Источник изображения: topwar.ru

12 декабря на болгарской верфи был спущен на воду модульный патрульный корабль «Смели» – второй борт класса MMPV. Всего София заказала у немецкой компании NVL Naval Vessels Lürssen постройку двух кораблей этого типа (которая ведётся с отставанием от графика) общей стоимостью €503 млн: первый, «Храбри», должен быть передан ВМС после корректировки сроков до конца 2025 года.

MMPV базируется на проекте OPV 90 компании Lürssen, который в свою очередь является развитием класса Darussalam: 4 корабля этого типа были построены в 2011-2014 годах для Брунея. Водоизмещение MMPV составляет 2300 т, размеры 90×13,5 м, максимальная скорость 20 узлов, дальность хода 3000 морских миль при 14 узлах, автономность 7 дней, численность экипажа около 70 чел.

После начала постройки MMPV София заключила отдельные контракты на поставку вооружения для новых кораблей: ПКР RBS15 Mk3 от шведского концерна Saab, ЗРК VL MICA от европейского MBDA и 324-мм торпед от итальянского Leonardo для двух ТА. Ведутся переговоры с США о закупке криптографического оборудования для систем связи.

Помимо указанных систем, корабли будут оснащены системой управления боем 9LV, РЛС Sea Giraffe AMB и СУО CEROS 200 от Saab, 76-мм пушкой OTO Super Rapid от Leonardo, 35-мм CIWS от Rheinmetall. Имеется ангар для вертолёта AS565MB Panther от Eurocopter. Таким образом, учитывая оснащение кораблей, их можно смело относить к классу корветов.

Источник изображения: topwar.ru

Постройка кораблей ведётся на фоне яростной русофобии местных властей. На вопросы граждан о целесообразности дорогостоящих закупок вооружений, Николай Денков, являвшийся до апреля премьер-министром, отвечал рассуждениями о необходимости развития флота «из-за российской угрозы»:

В настоящее время мы не видим прямой угрозы для болгарских портов, но на силу нужно отвечать силой. Поэтому мы покупаем ракеты, чтобы никто не посмел приближаться к нашим черноморским городам.

В этом контексте он напомнил об обстреле кораблями Российской империи Варны в 1915 году. Хотя «забыл» добавить, что тогда шла Первая мировая война, а Болгария предпочла выбрать сторону врагов России, как, впрочем, и во время Второй мировой войны, поддержав фашистов и участвуя в битвах с советскими войсками.

Россия пытается сделать Чёрное море русским озером. Единственный способ противостоять этому – на силу отвечать силой. Много-много лет назад Варна подверглась российскому артобстрелу России. Мы не должны этого допустить

- заявил Денков, наступая на прежние грабли.

На фоне раздувания «российской угрозы» власти страны «ловят рыбу в мутной воде», закупая боевые системы для строящихся кораблей. Как указывается в местном издании «Капитал», стоимость данного проекта постоянно увеличивается, а обоснования этому даются весьма туманные.

ВМС Болгарии имеют в настоящее время три фрегата, сторожевой корабль, три корвета и несколько тральщиков. Время от времени делаются заявления о намерении приобрести в странах НАТО две подержанных подлодки, однако ясности в этом вопросе нет до сих пор.

Болгария не должна отставать от своих союзников и обязана не уступать государствам-агрессорам, оставляя наше морское пространство без надёжной защиты и сдерживающей роли подводных лодок

- заявил главком ВМС Кирил Михайлов.

Видимо, он питает надежду, что субмарины будут закуплены ещё при его командовании, что приведёт не только к укреплению мощи флота.