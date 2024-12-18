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Интерфакс-АВН

Командующий РВСН сообщил о планах ввести в боевой состав новый стратегический комплекс "Осина"

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С.Каракаев
С.Каракаев.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 17 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия ведет разработку новых ракетных комплексов, в том числе стратегического комплекса "Осина", сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев.

"Наши инициативы касаются, в первую очередь, развития военно-технического задела в разработке стратегических вооружений, включающего вопросы создания, испытаний и ввода в боевой состав новых стратегических ракетных комплексов "Сармат" и "Осина" и ряда новых ракетных комплексов в соответствии с опытно-конструкторскими работами, модернизации парка существующего ракетного и специального вооружения, средств боевого управления и связи", - сказал Каракаев в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

"Предложения РВСН в новую государственную программу вооружения несомненно учитывают различные варианты развития стратегических наступательных вооружений США и России после окончания срока действия существующего договора", - сказал Каракаев, отвечая на вопрос, может ли отразиться завершение действия договора СНВ-3 (февраль 2026 года) на государственной программе вооружения.

О разработке стратегического комплекса "Осина" ранее официально не сообщалось.

По официальной информации, основу группировки РВСН в настоящее время составляют стратегические комплексы "Ярс".

По официальным данным, межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 "Сармат", о которой сказал Каракаев, придёт на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана").

7 октября 2023 года Сергей Шойгу, будучи министром обороны РФ (ныне секретарь Совбеза РФ) заявил, что РВСН ставят "Сармат" на боевое дежурство.

По официальным данным, 21 ноября этого года Вооруженные силы РФ нанесли удар по объекту ОПК Украины в Днепропетровске новой баллистической ракетой средней дальности "Орешник" с безъядерным гиперзвуковым боевым оснащением.

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