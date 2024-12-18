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Интерфакс-АВН

Российский дрон-разведчик Supercam S350 представят на выставке во Вьетнаме

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Supercam S350
Supercam S350.
Источник изображения: © ГК "Беспилотные системы"

Москва. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Беспилотный разведчик Supercam S350 представят на международной выставке обороны и безопасности Viet Nam Defence Expo 2024 в Ханое (Вьетнам), сообщили в пресс-службе ГК "Беспилотные системы".

"Для партнеров из Вьетнама российский Supercam S350 может быть полезен как в оборонной, так и в гражданской сферах: для охраны государственных границ, патрулирования территорий Южно-Китайского моря, выполнения задач по линии министерства общественной безопасности, обеспечения пожарной безопасности, мониторинга инфраструктуры нефтедобывающих компаний, ведущих разведку нефти и газа на шельфе", - говорится в сообщении.

Аналогичные задачи беспилотник может выполнять во всех странах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), с которыми Россия ведет военно-техническое и экономическое сотрудничество, сказали в пресс-службе.

Согласно сообщению, аппарат устойчив к сложным погодным условиям, повышенной влажности и воздействию высоких температур (до +45С), не требует взлетно-посадочной полосы и дополнительной инфраструктуры для эксплуатации. Легкий и маневренный беспилотник самолетного типа Supercam S350 с защищенными каналами связи и высокой устойчивостью к системам РЭБ подтвердил свою эффективность и военных операциях, в частности в СВО, отметили в пресс-службе.

"Проект непрерывно развивается и получает новые возможности - характеристики Supercam S350 и тактика его применения совершенствуются: сегодня он помогает разведывательным подразделениям, пехоте, сопровождает штурмовые группы, передает координаты целей и корректирует огонь артиллерии и реактивных систем залпового огня", - сказано в сообщении.

Supercam S350 - беспилотник легкого класса и дальностью видеосвязи более 70 км. Это оптимальный инструмент для воздушного мониторинга в видимом и инфракрасном спектре, аэрофотосъемки, лазерного сканирования. Supercam способен выполнять задачи в любое время суток и в сложных метеоусловиях. Он оснащается электрическим двигателем и способен осуществлять почти бесшумный полет. Запуск аппарата с боевой позиции производится с катапульты, возвращение - с парашютом.

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