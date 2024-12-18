Швейцария ужесточила экспорт стрелкового оружия, чтобы оно не досталось Киеву

ЦАМТО, 17 декабря. Швейцария ужесточила условия экспорта для частных покупателей стрелкового оружия и боеприпасов к ним, чтобы они не поставлялись на Украину в нарушение эмбарго.

Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в заявлении на сайте парламента страны.

Швейцария из-за своего статуса нейтральной страны ввела эмбарго на реэкспорт своего оружия на Украину, но в ноябре 2023 года выяснилось, что польская частная компания UMO SP нарушила этот запрет и поставила Украине сотни тысяч швейцарских боеприпасов для снайперских винтовок.

"В ответе федерального совета 16 декабря на вопрос парламентария Приски Зайлер Граф говорится, что Государственный секретариат по экономике Швейцарии (SECO) принял меры после этого расследования. Для подачи заявок на экспорт стрелкового оружия и боеприпасов к нему теперь требуется письменное заявление от частного получателя, такого как оружейник, торговец или поставщик", – сказано в документе.

Теперь получатель должен подтвердить, что приобретенное оружие и боеприпасы будут перепроданы только на национальной территории страны, в которой он зарегистрирован, или конечным получателям в конкретно указанных третьих странах.

"Это изменение направлено на усиление гарантий и снижение риска перенаправления, когда конечным получателем является частная фирма", – заявили в парламенте.

При этом поставки компании UMO SP отныне запрещены.

Как отмечает "РИА Новости", ранее Швейцария, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации. При этом ряд расследований показали, что Украина c 2022 года могла получить швейцарское оружие и бронетехнику окольными путями.

Швейцария не входит в состав ЕС и НАТО, однако присоединилась почти ко всем европейским санкциям против России.