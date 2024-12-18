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ЦАМТО

С.Каракаев: современные реалии привели к необходимости обновления ядерной политики России

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Пуск МБР "Ярс" с космодрома Плесецк
Пуск МБР "Ярс" с космодрома Плесецк.
Источник изображения: © Минобороны РФ

ЦАМТО, 17 декабря. Современные реалии и военно-политическая обстановка привели к необходимости обновления ядерной политики нашего государства.

Об этом в интервью газете "Красная звезда" по случаю 65-летия со дня создания Ракетных войск стратегического назначения заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

По его словам, "в документе уточнены условия перехода Российской Федерации к применению ядерного оружия, расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, и прописано, что агрессия любого неядерного государства против Российской Федерации при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение, в том числе и против Республики Беларусь. В этих условиях РВСН, как и раньше, продолжат выполнять возложенные на них задачи в готовности к сдерживанию потенциального противника от агрессии против Российской Федерации и ее союзников".

Новая государственная программа вооружения, по его словам, "позволит с необходимыми темпами и объемами разрабатывать новейшие ракетные комплексы, содержать в постоянной готовности к применению ракетное вооружение, проводить исследования по созданию новых и модернизации существующих образцов вооружения и военной техники".

Отвечая на вопрос корр. "Красной звезды" о том, каким образом открытие базы ПРО США в Польше отразится на РВСН как на ключевом компоненте Стратегических ядерных сил России, С.Каракаев отметил, что "можно уверенно утверждать, что США продолжают поиск и реализацию дополнительных путей нивелирования возможностей Стратегических ядерных сил России. Сегодня очередные шаги сделаны за счет размещения в Польше новых противоракетных систем и постепенного наращивания их информационного сегмента. С учетом необходимости гарантированной нейтрализации возможностей существующих и перспективных элементов противоракетной обороны США мы развиваем и совершенствуем свои стратегические ракетные комплексы".

По словам С.Каракаева, "по поводу размещения объектов ПРО в Польше, как ранее и в Румынии, можно с уверенностью сказать, что результативность данных шагов американского руководства с точки зрения снижения боевых возможностей РВСН практически нулевая.

Во-первых, противоракетные средства, которые США размещают в Европе, по энергетическим характеристикам не способны осуществить перехват межконтинентальных баллистических ракет, стартующих в направлении Северного полушария.

Во-вторых, межконтинентальные баллистические ракеты, стоящие на вооружении РВСН, оснащены развитыми комплексами средств противодействия системе противоракетной обороны и имеют короткий активный участок траектории, что в совокупности не просто затрудняет, а делает их обнаружение, сопровождение и перехват практически невозможными".

Полностью интервью командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева опубликовано в сегодняшнем номере газеты "Красная звезда".

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