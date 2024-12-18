С.Каракаев: доля современных образцов вооружения в РВСН достигла 88 проц.

ЦАМТО, 17 декабря. Выполнение запланированных мероприятий по перевооружению соединений и воинских частей РВСН позволило обеспечить на уровне 88 проц. долю современных образцов ракетного вооружения.

Об этом в интервью газете "Красная звезда" по случаю 65-летия со дня создания Ракетных войск стратегического назначения заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

По его словам, "это позволило придать группировке РВСН новые возможности по выполнению задач ядерного сдерживания. При этом в мобильной группировке РВСН уже сегодня эта цифра достигает 100 проц.".

С.Каракаев сообщил, что "в первоочередных планах 2025 года перевооружение на ракетный комплекс "Ярс" ракетных дивизий, где боевое дежурство несет "Тополь-М": в Саратовской области – в шахтном и Ивановской области – в подвижном грунтовом вариантах базирования".

Отвечая на вопрос корр. "Красной звезды" о том, как проходит перевооружение соединений, оснащенных ракетными комплексами шахтного базирования, С.Каракаев сообщил, что "намеченные нами планы перевооружения стационарной группировки практически выполнены. Завершено перевооружение Ясненского соединения в Оренбургской области на ракетный комплекс "Авангард". Переоснащение ракетной дивизии в Козельске на ракетный комплекс "Ярс" будет завершено в 2025 году. В ближайших планах перевооружение Татищевской ракетной дивизии на ракетный комплекс "Ярс". При этом проводится комплекс подготовительных работ по строительству и реконструкции инфраструктуры позиционных районов. Это не только сооружения военного назначения, но и места для отдыха и психологической разгрузки дежурных смен. Финальный этап – транспортировка и установка ракеты".

С.Каракаев отметил, что "соотношение развернутых носителей в стационарной и подвижной группировках РВСН примерно равное. В дальнейшем такое количественное состояние носителей и боезарядов группировок планируется в целом сохранить, что позволит РВСН выполнять весь спектр разноплановых задач ядерного сдерживания и участвовать в так называемых ответно-встречных и ответных действиях Стратегических ядерных сил России".

По его словам, "в перспективе планируется сохранить двухкомпонентную структуру ракетной группировки, включающей стационарные ракетные комплексы, обладающие значительной мощью и высокой готовностью к применению. Ракетные дивизии, оснащенные ракетными комплексами мобильного базирования, будут решающим средством нанесения неприемлемого ущерба противнику в ответном ударе за счет высокой маневренности и живучести, особенно в условиях развертывания ПРО США".

Полностью интервью командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева опубликовано в сегодняшнем номере газеты "Красная звезда".