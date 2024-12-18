"Высокоточные комплексы" показали беспилотную платформу "Каракал"

"Высокоточные комплексы" показали беспилотную гусеничную платформу "Каракал"

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 дек – РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех") показал журналистам дистанционно управляемую гусеничную платформу "Каракал".

Впервые "Каракал" был представлен на международном военно-техническом форуме "Армия-2024". Первый замгендиректора "Ростеха" Владимир Артяков сообщал в интервью РИА Новости, что платформы могут оснащаться ракетным комплексом для поражения позиций, командных пунктов, живой силы и бронетехники противника.

Как сообщили журналистам в холдинге, дальность применения платформы составляет три километра. "Каракал" оснащен дизельным двигателем, который дает комплексу большую автономность. "Каракал" имеет сравнительно небольшие габариты, примерно 2x3 метра, в высоту – 1,4 метра, что, по словам представителя холдинга, позволит ему легко маневрировать в городской застройке.

"Но для "Каракала" и бездорожье не проблема: снег, распутица или спуски-подъемы под углом 30 градусов он тоже с легкостью преодолеет. Легкая роботизированная платформа может развивать скорость до 15 километров в час и имеет запас хода по шоссе 100 километров", – сказали в "Высокоточных комплексах".

При весе в четыре тонны платформа обладает грузоподъемностью 500 килограммов. "Каракал" способен перемещать различное оборудование или дополнительные модули. Может использоваться для дистанционного мониторинга обстановки и перевозки имущества как в одиночном режиме, так и в составе отряда.

Управляется "Каракал" при помощи дистанционного пульта. Оператор при этом может находиться от шасси на расстоянии до двух километров. Так как машина оснащена системой видеонаблюдения с теле- тепловизионными камерами и может видеть днем и ночью, то и выполнять задачи она способна в любое время суток. Помехозащищённый радиопередатчик обеспечивает бесперебойную связь, а система навигации показывает точное расположение на местности.

Востребованность роботизированных платформ отметил исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко, подчеркнув, что они могут использоваться для доставки боеприпасов и грузов на поле боя, а также для ведения разведки.