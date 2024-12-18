Ростех представил новую модификацию дрона "Депеша" с управлением по оптоволокну

Как сообщил один из разработчиков, такой вариант гусеничного дрона неуязвим для средств радиоэлектронной борьбы

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) разработал модификацию FPV-дрона "Депеша" на гусеничном шасси с управлением посредством оптоволокна, которое неуязвимо для средств радиоэлектронной борьбы. Об этом ТАСС сообщил один из разработчиков беспилотника.

"Есть модификации на управлении по радиоканалу, а есть на оптоволокне - их очень легко отличить по наличию катушки. Как возникла идея создать модификацию с управлением по оптоволокну? В первую очередь исходя из наличия задачи по улучшению помехозащищенности. И такой подход себя, безусловно, оправдывает. Дальность действия платформы с управлением на оптоволокне такая же, как и с радиоуправлением, - 3 км. По возвращении катушка меняется. Сами платформы есть двух типов и различаются размерами базы", - сообщил он.

Представитель разработчика уточнил, что гусеничные дроны более проходимы в условиях бездорожья, их скорость составляет около 15 км/ч, и пилоту удобно управлять на такой скорости. Пока дроны предназначены для адресной доставки грузов различного предназначения, однако существует возможность оснастить "Депешу" иной полезной нагрузкой. Платформа управляется одним оператором и может перевозиться в багажнике внедорожника или легкового автомобиля типа пикап.

Исполнительный директор госкорпорации "Ростех" Олег Евтушенко отметил главную особенность роботизированных платформ. "Преимущество их очевидно: самая главная цель, которую мы перед собой ставим как разработчики вооружений, - сохранить жизнь наших бойцов. И роботы прекрасно решают эту задачу", - сказал он.

О создании "Депеши" в Ростехе впервые сообщили в июне 2024 года.