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ТАСС

В "Высокоточных комплексах" создали модификацию дрона для перевозки раненых

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Дрон «Депеша»
Дрон «Депеша».
Источник изображения: Ростех

Платформа имеет независимую подвеску, которая позволяет увеличить маневренность и обеспечивает скорость до 30 км/ч

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) разработал модификацию колесного дрона "Депеша" для перевозки раненых. Об этом ТАСС сообщил один из разработчиков беспилотника.

"Платформа ввиду ее многофункциональности в зависимости от задач может иметь различные варианты исполнения. Она существует в грузовом варианте для доставки грузов, боеприпасов, провизии и прочего на передовую. Вес - около 100 кг, но на себя она может брать в несколько раз больше. В этом и преимущество. Пространственная рама позволяет устанавливать дополнительное оборудование по принципу модульности. Также один из вариантов - установка носилок для перевозки раненых", - сообщил он.

Он рассказал, что платформа имеет независимую подвеску, которая позволяет увеличить маневренность и обеспечивает скорость до 30 км/ч. Разработчик пояснил, что в каждом из колес "Депеши" находится двигатель: в отличие от машины, она может ехать даже благодаря тяге на одном из своих колес. Это обеспечивает хорошую проходимость, в том числе в глубоком снегу.

"Вкупе с большим запасом хода в десятки километров и бесшумностью это делает ее отличным помощником в зоне проведения спецоперации", - рассказал разработчик, напомнив, что сейчас "Депеша" проходит "всеобъемлющие испытания в зоне проведения спецоперации" и получает "сугубо положительные" отзывы.

Исполнительный директор госкорпорации "Ростех" Олег Евтушенко рассказал о приоритетной задаче, которую поможет решить новая разработка. "Самая главная цель, которую мы перед собой ставим как разработчики таких систем, - сохранить жизнь наших бойцов", - сказал он.

О создании "Депеши" в Ростехе впервые сообщили в июне. 

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