Лидер АдГ: "Россия победила в этом конфликте" (Die Welt, Германия)

Лидер АдГ Хрупалла: Россия победила в конфликте на Украине

Россия уже одержала победу на Украине, заявляет Тино Хрупалла, лидер АдГ в интервью Die Welt. Политик называет потенциального канцлера Мерц с его планом поставки Киеву ракет Taurus "канцлером войны", так как это сделает ФРГ стороной конфликта.

Фредерик Шиндлер

Для председателя АдГ Тино Хрупаллы Фридрих Мерц (ХДС) является потенциальным "канцлером войны". Хрупалла критикует действия Израиля в Сирии и ставит под сомнение членство Германии в НАТО.

Тино Хрупалла возглавляет "Альтернативу для Германии" (АдГ) и ее парламентскую группу в бундестаге вместе с Алисой Вайдель. В 2003 году 49-летний Тино получил квалификацию мастера-художника и лакировщика, а в 2015 году вступил в АдГ.

Die WELT: Господин Хрупалла, в понедельник канцлеру Олафу Шольцу (СДПГ) будет вынесен вотум недоверия (на внеочередном заседании 16 декабря бундестаг отказал в доверии правительству. Теперь у федерального президента Франк-Вальтера Штайнмайера будет 21 день, чтобы распустить парламент и назначить новые выборы. – Прим. ИноСМИ). Для того чтобы предотвратить возможность досрочных выборов и, следовательно, избрания Фридриха Мерца (ХДС) следующим федеральным канцлером, несколько членов парламента от АдГ намерены проголосовать за Шольца. Они считают Мерца "канцлером войны". Вы тоже так считаете?

Тино Хрупалла: Фридрих Мерц намерен поставить на Украину крылатые ракеты Taurus. Это сделает Германию стороной конфликта. Тот, кто голосует за Мерца, голосует за войну.

— Многие эксперты в области международного права считают, что Германия станет участником военных действий только в том случае, если она непосредственно вмешается в боевые действия, а не путем поставки и программирования управляемых ракет типа Taurus.

— Я не верю в подобные уловки. Немецкое правительство должно наконец прийти к тому, чтобы закончить военные действия. Россия одержала победу в этом конфликте. Реальность настигла тех, кто считает, что есть возможность победить в конфликте на Украине.

— Вернемся к вопросу о вотуме недоверия: как вы будете голосовать?

— Я не дам господину Шольцу кредит доверия. Своей финансовой и военной поддержкой Украины, а также экономическим упадком и деиндустриализацией Германии он подорвал мое доверие к его политике.

— Сирийский диктатор Башар Асад, который систематически пытал и убивал своих противников в тюрьмах и использовал отравляющий газ против своего населения, был свергнут. Рады ли вы этому?

— Я не рад и не огорчен этим. Меня удивляет, что исламистский лидер сейчас вызывает одобрение. А Израиль наносит удары по Сирии, которые нарушают международное право и могут привести к пожару на Ближнем Востоке. Это необходимо предотвратить.

— Парламентская группа АдГ в Баден-Вюртемберге призывает к "немедленной репатриации всех сирийцев, прибывших в Германию из-за гражданской войны". Разделяете ли вы эту позицию?

— Как только ситуация в Сирии стабилизируется, люди, причина для бегства которых исчезла, должны немедленно покинуть страну. Если говорить честно, то для этого сначала необходимо установить дипломатические отношения.

— А как насчет тех сирийцев, которые интегрировались в общество и вышли на рынок труда? Нашли здесь себе партнеров или родили детей?

— Я говорю о тех, кто обращается за убежищем, а не о гражданах Германии. Те, у кого есть дети, подлежат особой защите.

— Недавно на партийной конференции АдГ была принята "Резолюция в пользу ремиграции". В ней говорится, что "группы людей с низкой способностью и желанием интегрироваться" должны быть возвращены на родину. Отражает ли это позицию партии в целом?

— Нет. Это требование Баварии, которое мы подвергаем юридическому анализу. Я думаю, что этот пункт очень непродуманный, поскольку неясно, по каким критериям следует определять, кто интегрирован плохо.

— В резолюции также говорится, что в случае серьезных нарушений действующего законодательства в соответствии с конституцией должны быть разработаны способы, "облегчающие аннулирование уже предоставленного немецкого гражданства". Ранее АдГ неоднократно опровергала информацию о том, что партию волнуют вопросы немецкого гражданства в отношении мигрантов.

— Мы не собираемся депортировать немецких граждан. Однако в случае наличия двойного гражданства немецкие паспорта вполне могут быть аннулированы за серьезные правонарушения. Для того чтобы сделать это юридически возможным, даже не придется вносить изменения в Основной закон.

— Федеральная программная комиссия АдГ разработала проект предвыборного манифеста. "Мы считаем необходимым выход Германии из Европейского союза и создание нового европейского сообщества", — говорится в нем. В феврале этого года вы заявили, что для "выхода" уже слишком поздно и что АдГ намерена сотрудничать с европейскими партнерами для реформирования ЕС. Что происходит сейчас?

— Это максимальное требование. Кстати, в следующем предложении говорится, что мы хотим заменить ЕС экономическим сообществом и сообществом по интересам. То есть мы не хотим быть единственным игроком в Европе. Прежде чем мы уйдем от ЕС, необходимо четко согласовать новый фундамент. Кстати, то же самое относится и к НАТО. Проект основного предложения еще должен быть одобрен на партийной конференции в январе.

— Вы хотите, чтобы Германия отвернулась от НАТО?

— Мы хотим, чтобы позиции европейцев были существенно усилены. До сих пор Европа была вынуждена реализовывать интересы Америки, которые мы отвергаем. В настоящее время НАТО не является оборонным союзом. Оборонный союз должен принимать и уважать интересы всех европейских стран — в том числе и России. Если НАТО не может этого обеспечить, Германия должна задуматься, насколько этот альянс еще полезен для нас.

— В составе комиссии АдГ вы проголосовали за исключение из предвыборного манифеста давнего требования вашей партии, а именно восстановления обязательной военной службы. Почему?

— Обязательная военная служба есть и будет оставаться в нашей базовой программе. Однако ей не место в центре нынешней парламентской избирательной кампании. Для многих избирателей это требование было бы раздражительным в нынешних дебатах. Министр обороны Борис Писториус (СДПГ) требует сделать Германию "пригодной к войне". Создается впечатление, что он хочет ввести обязательную военную службу, чтобы отправить молодых людей на фронт на Украину. Я точно не брошу своих сыновей на Украину.

— Для того чтобы задействовать военнослужащих срочной службы в случае войны, текущую правовую ситуацию менять не нужно. В случае напряженности или необходимости обороны призыв автоматически возобновляется. А Основной закон гласит, что никто не может быть принужден к военной службе против своей совести.

— У меня есть большие опасения, что немецкое правительство может приостановить действие основного права на отказ от военной службы по соображениям совести. Во время кризиса пандемии мы все на собственном опыте убедились, как политики поступают с основными правами.

— Официальный представитель АдГ по вопросам внешней политики Маттиас Моосдорф несколько раз выступал в России в качестве виолончелиста. Согласно расследованию, проведенному t-online, эти концерты стали возможны благодаря государственным грантам Кремля. Согласно отчету, президентский Фонд культурных инициатив Путина финансировал фестивали, на которых выступал Моосдорф. Моосдорф получил гонорар за концерты, а также звание почетного профессора в одной из московских музыкальных академий, которая финансируется Министерством культуры России. Как вы оцениваете это?

—Сам Моосдорф это отрицает. Я вообще считаю затруднительной ситуацию, когда вы принимаете деньги. В этом случае вы подвергаете себя обвинению во взяточничестве. Кстати, это относится и к приему денег из Америки, Великобритании или Франции. Культурные мероприятия, где бы они ни проводились, должны быть отделены от политических. Моосдорф должен решить в долгосрочной перспективе, кем он хочет быть — профессиональным музыкантом или профессиональным политиком.

— Речь идет не о подработке где-то за границей, а о государственных средствах, полученных от России. Однако никаких последствий это не имело. Требование многочисленных депутатов от АдГ снять Моосдорфа с поста пресс-секретаря по вопросам внешней политики не было рассмотрено в парламентской группе.

— Остались вопросы, которые необходимо прояснить внутри партии. Следующие несколько недель продемонстрируют это.

— В начале ноября Федеральный генеральный прокурор арестовал восемь предполагаемых членов "Саксонских сепаратистов". Предполагаемая террористическая группа, как утверждается, планировала "использовать вооруженную силу для захвата территорий в Саксонии с целью создания государства и общества по образцу национал-социализма". Четверо из арестованных были членами АдГ или "Молодой альтернативы", а двое из них работали на члена парламента земли Саксония от АдГ. Почему такие люди чувствуют себя комфортно в вашей партии?

— Мы исключили этих людей из нашей партии. Мне кажется фантастичным, что эта группа могла устроить революцию в Саксонии. Мы приняли немедленные меры.

— Национал-социалисты переименовали "Национальный день скорби" в "День памяти героев". Теперь несколько членов АдГ возродили нацистскую традицию "чествования героев", проводя мероприятия, публикуя в интернете сообщения в "День памяти героев" в ноябре. История "часто искажается", — написал, например, депутат парламента Баварии Бенджамин Нольте. Что вы думаете об этом?

— Я дистанцируюсь от этого. Это будет предметом обсуждения в Федеральном исполнительном совете. В День памяти мы чтим память всех жертв войны и изгнания. О переименовании для нас не может быть и речи.

— В интервью в программе на YouTube Politik Spezial — Stimme der Vernunft" ("Специальная политика — голос разума") на прошлой неделе вы заявили в ответ на вопрос о том, является ли политика Германии в отношении восстановления Украины и выплат другим странам "определяемой извне": "Я подозреваю, что да". Это подозрительно похоже на слова рейхсбюргера (движение в Германии, участники которого не признают легитимность существования ФРГ и считают себя гражданами немецкого Рейха, существовавшего с 1871 года. — Прим. ИноСМИ).

— Это ваша оценка. Дело в том, что существуют договоры. Мне было бы интересно узнать, что эти договоры содержат. Когда я вижу, как правительство Германии реагирует на теракт на "Северном потоке" громким молчанием, я должен задаться вопросом, в какой степени мы являемся суверенной страной. Я вижу правительственные решения, например, о закупке газа и сырья, которые не характеризуются суверенитетом и нашими собственными интересами. В условиях военных действий на Украине мы представляем интересы третьих сторон, являясь податливым спонсором средств и оружия.

— По результатам опросов на федеральных выборах АдГ является второй по силе партией. Однако все остальные партии отказываются сотрудничать с вами. В какой степени вы готовы умерить свою позицию, чтобы иметь возможность управлять страной?

— Я не считаю нашу программу чем-то вызывающим сомнения. В конце концов, избиратели ее одобряют. Другие партии должны подстраиваться под нас, а не наоборот. ХДС сейчас также принимает наши позиции. Другие партии построили стену, а не мы. Конечно, мы готовы идти на компромисс в интересах наших граждан.