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Находит своё подтверждение информация о том, что в результате теракта в российской столице сегодня утром погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Напомним, что взрыв прогремел у входа в одно из зданий на Рязанском проспекте. Изначально сообщалось о том, что погибли два человека, на данный момент эта информация подтверждается.

По сообщениям источников в правоохранительных структурах Москвы, вместе с генералом Кирилловым погиб его водитель. Имя второй жертвы теракта не называется.

Также появляются некоторые подробности о взрывном устройстве. Бомба мощностью примерно 200 г в тротиловом эквиваленте была заложена в руле электрического самоката, который стоял у входа в здание. По последним сведениям, ВУ было приведено в действие дистанционно – в момент, когда генерал Кириллов и его водитель (помощник) начали движение в направлении автомобиля.

Напомним, что генерал Кириллов в последнее время активно освещал деятельность американских биолабораторий на Украине и в других странах постсоветского пространства. Также он рассказывал об обнаруженных на освобождённых территориях многочисленных документах о том, как в этих лабораториях проводились эксперименты по распространению смертельно опасных вирусов, например – посредством мигрирующих птиц.

По понятным причинам, несложно догадаться, куда именно могут вести следы совершения террористического акта, совершённого в столице страны.

Игорю Кириллову было 54 года.