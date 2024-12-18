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ЦАМТО

Navantia поставит ВМС Саудовской Аравии три новых корвета класса Avante-2200

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Источник изображения: Фото: Navantia

ЦАМТО, 17 декабря. Минобороны Саудовской Аравии объявило о подписании с испанской компанией Navantia контракта на строительство трех дополнительных корветов класса Avante-2200.

Церемония подписания контракта состоялась в Эр-Рияде.

Три новых корвета будут обладать теми же техническими характеристиками и боевыми возможностями, что и пять первых кораблей серии, поставленных Navantia для ВМС Саудовской Аравии в рамках проекта AL-SARAWAT.

Строительство первого корвета должно начаться в этом году. Поставка последнего корвета будет выполнена к 2028 году. Navantia построит первый корабль на верфи в Сан-Фернандо (Кадис, Испания). Второй и третий корветы будут достроены в Саудовской Аравии. Эти работы будут включать установку, интеграцию и испытания боевой системы Hazem разработки SAMINavantia.

SAMINavantia, являющаяся совместным предприятием саудовской SAMI и Navantia, поставит боевые системы для всех трех корветов. Контракт включает обширную программу обучения более 100 саудовских инженеров, производство определенных компонентов для третьего корвета в Саудовской Аравии.

Еще одним ключевым условием соглашения является передача прав интеллектуальной собственности на проект Avante 2200 Генеральному управлению военной промышленности Саудовской Аравии (General Authority of Military Industry – GAMI). Это позволит Саудовской Аравии самостоятельно использовать проект для строительства корветов и перспективе.

Navantia также обеспечит всестороннюю логистическую поддержку, включая обучение экипажей совместно с ВМС Испании на военно-морской базе Рота. В течение этого периода Navantia предоставит ВМС Саудовской Аравии специализированную поддержку.

Новые корветы будут построены по проекту многоцелевого корвета Avante-2200 компании Navantia. Этот класс кораблей специально разработан для выполнения таких задач, как патрулирование исключительной экономической зоны, наблюдение за морским судоходством и поисково-спасательные операции. Кроме того, корветы могут быть оснащены вооружением, включая средства ПВО, противолодочной борьбы, системы радиоэлектронной борьбы.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2018 года правительство Саудовской Аравии заключило с Navantia контракт стоимостью 1,8 млрд. евро (2,1 млрд. долл.) на строительство в рамках проекта AL-SARAWAT пяти корветов проекта Avante-2200. Соглашение вступило в силу в ноябре 2018 года.

Большая часть работ по контракту была выполнена в Испании. Головной корвет серии, (828) "Эль-Джубайль", был передан командованию ВМС Саудовской Аравии в марте 2022 года. Поставка еще четырех корветов была произведена в течение 2022-2024 гг. В соответствии с условиями сделки, достройка последних двух кораблей выполнялась в Саудовской Аравии.

В рамках соглашения Navantia также сформировала с саудовской государственной компанией SAMI (Saudi Arabian Military Industries) в Саудовской Аравии совместное предприятие SAMINavantia.

В октябре 2024 года Министерство обороны Саудовской Аравии подписало с МО Испании соглашение о поддержке строительства трех дополнительных корветов проекта Avante-2200. Документ предусматривает сотрудничество в сфере обучения, обмен опытом и предоставление технической и логистической поддержки ВМС Саудовской Аравии.

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Страны
Испания
Саудовская Аравия
Продукция
Avante 2200
Компании
Navantia
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