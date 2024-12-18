Полковник Сопин: ВСУ охотятся на российские танки Т-90М "Прорыв" в зоне СВО

КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 17 дек - РИА Новости. ВСУ охотятся на российские танки Т-90М "Прорыв" в зоне спецоперации, рассказал РИА Новости командир танкового батальона имени Сергея Зорина группировки войск "Запад" полковник Александр Сопин.

"Танк Т-90, я всегда восхищался конструктором, который создал эту машину, которая борется за экипаж и просто так экипаж не отдает. Президент Российской Федерации сказал: это лучший танк в мире, подбить танк Т-90 для украинцев - это сразу же получить звание героя Украины... Точно также, как и наши ребята мечтают встретиться в дуэли, поймать танки "Леопард" или "Абрамс" и сжечь", - рассказал Сопин, подразделение которого участвует в боевых действиях на танках Т-90М "Прорыв".

Президент России Владимир Путин ранее выразил уверенность в том, что отечественный танк Т-90 "Прорыв" является лучшим в мире на сегодняшний день, но поставил задачу разрабатывать и новые виды техники.

В министерстве обороны РФ отмечают, что Т-90М "Прорыв" является глубокой модернизацией советского танка Т-90. В сравнении с Т-90 машина имеет повышенную живучесть экипажа благодаря башенному модулю новой конструкции с многослойным бронированием, с размещением боеукладки вне боевого отделения, а также повышенному спектру применяемого вооружения в сравнении с предыдущими моделями данного типа.