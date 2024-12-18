Авиационная бомба малого калибра TL-20C/KG ВВС НОАК.

Согласно поступившей информации в авиационные бригады ВВС НОАК, оснащенные малозаметными истребителямии J-20 и J-20A, начали поступать оперенные авиационные бомбы малого калибра модели TL-20C/KG (TL-tianlong, или «Небесный дракон»). Боеприпас предназначен для поражения неподвижных целей в сложных метеоусловиях (обильные осадки, туман, пылевые бури) и в ночное время.

Данное авиационное средство поражения (АПС) класса «воздух-поверхность» разработано конструкторами Nanchang aircraft company в качестве аналога американской GBU-53/В. Последнюю американские конструкторы создавали для борьбы истребителей F-16 с российскими зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) типа «Бук-М1».

Опытно-конструкторская работа «Китайской национальной аэро-технологической импортно-экспортной корпорации» (CATIC) была направлена на создание АПС, входящего в номенклатуру разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Оперенная авиационная бомба малого калибра TL-20C/KG

Впервые авиационная бомба малого калибра TL-20C/KG была представлена вниманию широкого круга специалистов на выставке вооружений и военной техники в г. Чжухай в 2016 году. Контракты на поставку данного боеприпаса ВВС иностранных государств официально заключают с китайской POLY Technologies.

Длина бомбы составляет 1,42 м, диаметр 0,22 м, высота 0,24 м. (размеры приведены с учетом сложенного оперения). Масса боеприпаса достигает 100 кг. Масса боевой части не превышает 40 кг. Максимальная скорость полета не более 0,9 МАХ. Максимальная дальность планирования при сбросе с высоты 12 000 м составляет 85 (по другим данным не более 70) км. Предельная высота сброса – 15 200 м.

Система наведения состоит из инерциального модуля, приемника сигналов системы глобального позиционирования второго поколения (дешевле по стоимости) и инфракрасной головной части самонаведения (ГСН) или активной радиолокационной станции наведения миллиметрового диапазона. Также существует вариант с полуактивной лазерной ГСН. Круговое вероятное отклонение не превышает 1 м.

Испытания данного боеприпаса начались осенью 2018 года на авиабазе Динсинь. Тесты включали проверку возможности, безопасности и точности бомбометания с привлечением учебно-боевых самолетов типа L-15 (в интересах ВВС иностранных государств), истребителя-бомбардировщика JH-7A и истребителя J-10.

Авиационная бомба малого калибра TL-20C/KG на внешней подвеске учебно-боевого самолета L-15 (в ВВС НОАК принят на вооружение под обозначением JL-10)

В ходе контрольно-проверочных испытаний минимальное удаление от цели составляло 20 км. В дальнейшем дистанция увеличилась до 40 км. Максимальное удаление составило 55 км, что по оценкам китайских специалистов в области тактики вполне достаточно для выполнения задач при условии, что объект противника прикрыт ЗРК малой и средней дальности.

Поскольку предприятия ОПК не выпускают специальных креплений для размещения нескольких бомб типа TL-20C/KG на одной точке подвески, то в ходе испытательных и контрольных полетов один самолет выполнял бомбометание только двух боеприпасов за один вылет.

В марте 2020 года начались испытания с использованием истребителей J-20. За прошедшие четыре года испытаний система наведения данного боеприпаса показала стабильную работу в сложных метеоусловиях и в ночное время суток.

Размеры центрального внутреннего ракетно-бомбового отсека истребителя J-20 позволяют вооружить один самолет 12 бомбами TL-20C/KG (применяется специальное крепление). При условии размещения в данном отсеке двух ракет класса «воздух-воздух» PL-15 количество бомб уменьшается до восьми.

С учетом указанных выше параметров применения тактика действий истребительной авиации ВВС НОАК предполагает бомбометание с больших высот вне зоны действия ЗРК средней дальности ПВО вероятного противника (в частности, индийского AKASH). Вполне вероятно, что малозаметный ударный БПЛА типа GJ-11 способен применять бомбы TL-20C/KG. Размеры внутренних бомбовых отсеков дрона позволяют размещать данные АСП.

Достоверно известно, что одновременно с бомбой TL-20 велась разработка авиационной бомбы малого калибра TL-10 массой 50 кг. Однако моделирование и расчеты огневого воздействия показали, что для выполнения поставленных задач могущества данного боеприпаса недостаточно.

Пол материалам китайских военно-техническихизданий