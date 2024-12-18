ТАСС узнал сумму ущерба Минобороны по делу о некачественных сухпайках

Как сообщили агентству в правоохранительных органах, она составила не менее 1,3 млрд рублей

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Ущерб, причиненный Министерству обороны по делу о поставке некачественных армейских сухпайков Грязинского пищевого комбината, составляет не менее 1,3 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Минобороны, которое признано по этому делу о растрате потерпевшим, причинен ущерб на сумму не менее 1,3 млрд рублей. В оборонном ведомстве могут заявить гражданский иск к обвиняемым. Это будет решено после завершения расследования", - заявил собеседник агентства.

По словам собеседника агентства, часть средств было изъято или арестовано на счетах фигурантов дела. "В частности, у Валерия Ковалевича было изъято 2 млн рублей. Впрочем, сам он заявляет, что это его личные сбережения и сам он ничего не похищал. Он дал показания на допросе, в ходе которого заявил, что выполнял в Грязинском пищевом комбинате функции исполнительного директора и ключевых исполнительских решения не принимал", - сказал собеседник агентства.

Уголовное дело о некачественных сухпайках расследуется по ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Его фигурантами являются бывшие руководители Грязинского пищевого комбината: Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова. Они содержатся под стражей. Также обвинение по этому делу было предъявлено бизнесмену Игорю Котельникову, который умер в СИЗО. Как сообщали ТАСС в правоохранительных органах, в войска поставлялись по завышенной стоимости некачественные индивидуальные рационы питания, даже в условиях проведения спецоперации. В сухпайках говядина заменялась курятиной и свининой, занижалась энергетическая ценность пайков. Согласно экспертизе, данные которой есть в материалах дела, сухпайки не соответствуют техническим условиям и запрещены к использованию по назначению.

По делу в качестве свидетеля был допрошен экс-замминистра обороны генерал Дмитрий Булгаков, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере.

Ковалевич, Михайленко и Смирнова были отправлены в СИЗО в апреле 2024 года. Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, АО "Грязинский пищевой комбинат" продолжает осуществлять свою деятельность. В октябре 2024 года у предприятия сменился директор. Им стал Вячеслав Жеребцов. Согласно ЕГРЮЛ, в 2023 году выручка компании составила 9,4 млрд рублей, что на 24,2 % больше, чем годом ранее.