БРИКС рассчитывает на интенсивное участие новых стран в проектах в сфере космоса

Замглавы МИД РФ, шерпа в объединении Сергей Рябков отметил, что в этом направлении "есть определенное движение"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. БРИКС рассчитывает, что новые страны - участницы объединения примут активное участие в проектах в области космоса. Об этом заявил замглавы МИД РФ, шерпа в БРИКС Сергей Рябков в интервью Аналитическому центру ТАСС, подводя итоги председательства России в объединении.

"Если говорить о практических проектах, на сегодня все так или иначе крутится вокруг того, что было создано несколько лет назад. Это группировка спутников дистанционного зондирования Земли, куда страны, входившие в БРИКС на том этапе, внесли в разной форме свои национальные вклады", - сказал замминистра.

"И работает: продукция эта востребована, ею пользуются. Сейчас вопрос в том, чтобы к этой схеме, к этому соглашению присоединились новые участники. Здесь тоже есть определенное движение, надеюсь, в год бразильского председательства оно будет более интенсивным", - добавил Рябков.

Группа БРИКС была создана в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем. В 2011 году к ней присоединилась ЮАР. 1 января 2024 года Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия стали участниками группы. 22-24 октября этого года в Казани прошел 16-й саммит БРИКС, который стал ключевым событием председательства РФ в объединении. На нем, помимо лидеров стран - членов объединения, присутствовали также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и главы ряда государств, не являющихся участниками БРИКС, таких как Турция и Палестина.

Полный текст будет опубликован в 13:00 мск.