«Обеспечит победу на будущих полях сражений»: Израиль создал квантовый компьютер на сверхпроводниках

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Израиль ввёл в эксплуатацию первый созданный в стране квантовый компьютер на 20 кубитов, работающий на сверхпроводниковой технологии.

Как указывается в издании EDR Magazine, в последние годы глобальная гонка за «квантовым превосходством» ускорилась благодаря прорывным открытиям в этой области:

Сейчас Израиль входит в число ведущих стран, создающих квантовую инфраструктуру и компьютеры, которые обещают произвести революцию в вычислениях в сфере исследований, обороны, промышленности и многого другого.

Концерн IAI вложил значительные средства в проекты в этой области и в итоге смог создать первый в стране квантовый компьютер с внушительным вычислительным потенциалом.

Эта разработка ставит Израиль в авангард квантовых вычислений

- говорится в издании.

Как заявили в IAI, подобные прорывы стали возможны благодаря тесному партнёрству оборонки с научными кругами, стартапами, промышленностью и госорганами:

Чтобы побеждать на будущих полях сражений, Израилю нужны передовые технологии. Миссия IAI – быть на шаг впереди наших противников, предвидеть возникающие угрозы и разрабатывать решения ещё до того, как эта опасность материализуется.

В правительстве отметили, что квантовый компьютер продолжает совершенствоваться, при этом обладает огромным технологическим потенциалом.