«Обеспечит победу на будущих полях сражений»: Израиль создал квантовый компьютер на сверхпроводниках

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Израиль ввёл в эксплуатацию первый созданный в стране квантовый компьютер на 20 кубитов, работающий на сверхпроводниковой технологии.
Как указывается в издании EDR Magazine, в последние годы глобальная гонка за «квантовым превосходством» ускорилась благодаря прорывным открытиям в этой области:
Концерн IAI вложил значительные средства в проекты в этой области и в итоге смог создать первый в стране квантовый компьютер с внушительным вычислительным потенциалом.
- говорится в издании.
Как заявили в IAI, подобные прорывы стали возможны благодаря тесному партнёрству оборонки с научными кругами, стартапами, промышленностью и госорганами:
В правительстве отметили, что квантовый компьютер продолжает совершенствоваться, при этом обладает огромным технологическим потенциалом.