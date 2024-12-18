Ракетные войска стратегического назначения отмечают 65 лет

Доля современного вооружения в группировке РВСН доведена до 88%

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Наличие в боевом составе Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) более 60% носителей и ядерных боезарядов стратегических ядерных сил (СЯС) России позволяет РВСН гарантированно выполнить поставленные задачи, в том числе и ядерного сдерживания. Об этом сообщили в день 65-летия РВСН в Минобороны России.

"17 декабря 2024 года Ракетные войска стратегического назначения отмечают 65-ю годовщину со дня образования. <…> Наличие в боевом составе Ракетных войск стратегического назначения более 60 процентов носителей и ядерных боезарядов стратегических ядерных сил России вместе с высокими возможностями системы боевого управления позволяет РВСН гарантированно выполнить поставленные задачи, в том числе и ядерного сдерживания", - сказали там.

В 1959 году в этот день вышло постановление Совета министров СССР, в соответствии с которым была учреждена должность главнокомандующего ракетными войсками, образован Главный штаб РВСН и другие органы военного управления. Этот день и определяет дату образования РВСН - нового вида вооруженных сил. Сегодня РВСН - это род войск ВС РФ, являющийся важнейшим компонентом стратегических ядерных сил России, напомнили в ведомстве.

"Они являются войсками постоянной готовности, несущими боевое дежурство, готовности к выполнению боевых задач по приказу президента Российской Федерации - верховного главнокомандующего Вооруженными силами России", - добавили в ведомстве.

За последние годы поставка пусковых установок новых ракетных комплексов позволила обеспечить устойчивые темпы перевооружения группировки как шахтного, так и подвижного вариантов базирования. Доля современного вооружения в группировке РВСН доведена до 88%.