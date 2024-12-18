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Интерфакс-АВН

Очередная МБР "ЯРС" загружена в шахтную пусковую установку в Козельском ракетном соединении

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Работа расчета ракетных войск стратегического назначения РФ перед запуском межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс"
Работа расчета ракетных войск стратегического назначения РФ перед запуском межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс".
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Москва. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Загрузка очередной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) ракетного комплекса "Ярс" в шахтную пусковую установку проведена в Козельском ракетном соединении в преддверии Дня Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), сообщило Минобороны России во вторник.

"В Козельском ракетном соединении (Калужская область) в преддверии профессионального праздника стратегических ракетчиков проведена загрузка межконтинентальной баллистической ракеты РК "Ярс" в шахтную пусковую установку (ШПУ). Ракета устанавливается в ШПУ с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Сложнейшие технологические операции длятся несколько часов", - сообщили в ведомстве.

Переоснащение полка Козельского ракетного соединения на РК "Ярс" стационарного базирования завершится в следующем году, напомнили в министерстве. Перевооружение РВСН заключается не только в оснащении войск новыми ракетными комплексами, но и в создании новой социальной инфраструктуры, обеспечивающей более качественные условия для подготовки дежурных сил, несения личным составом боевого дежурства и отдыха.

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Россия
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Минoбороны РФ
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