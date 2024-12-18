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Известия.ru

Ракету РК «Ярс» загрузили в шахтную пусковую установку в Калужской области

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

В преддверии Дня ракетных войск стратегического назначения в Козельском ракетном соединении в Калужской области проведена загрузка межконтинентальной баллистической ракеты РК «Ярс» в шахтную пусковую установку (ШПУ). Об этом 17 декабря сообщили в Минобороны РФ.


В ведомстве уточнили, что ракета устанавливается в ШПУ с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Сложнейшие технологические операции длятся несколько часов.

«Сложные технические мероприятия, которые требуют от личного состава выдержки, железной дисциплины и неукоснительного выполнения всех задач командира», — сказал начальник расчета.

Планируется, что переоснащение перевооружаемого полка Козельского ракетного соединения на ракетный комплекс «Ярс» стационарного базирования завершится в следующем году.

Ранее, 7 ноября, в Козельском ракетном соединении в Калужской области провели модернизацию шахтной пусковой установки и ее перевооружение на межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс».


Президент России Владимир Путин дал старт тренировке стратегических сил ядерного сдерживания. Он подчеркнул, что РФ продолжает считать ядерное оружие крайней мерой обеспечения государственной безопасности, но именно ядерная триада — надежный гарант суверенитета и безопасности страны. Глава государства добавил, что оснащенность ядерных сил России современными образцами вооружения достигла около 94%, но компоненты для этого вида оружия будут и далее совершенствоваться.

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