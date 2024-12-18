Китай успешно запустил четыре спутника дистанционного зондирования PIESAT-2

Запуск был осуществлен с космодрома Тайюань при помощи ракеты CZ-2D

ПЕКИН, 17 декабря. /ТАСС/. Китай успешно вывел на орбиту четыре спутника дистанционного зондирования Земли PIESAT-2. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

Согласно данным, опубликованным в WeChat, запуск был осуществлен во вторник в 02:50 по пекинскому времени (21:50 понедельника мск) с космодрома Тайюань (северная провинция Шаньси) при помощи ракеты CZ-2D ("Чанчжэн-2-ди"). Для носителей типа "Чанчжэн" это 553-я миссия.

По сведениям CASC, старт CZ-2D состоялся во время снегопада при температуре воздуха минус 20 градусов по Цельсию. Это потребовало дополнительных мер - наложения теплоизоляционных слоев на обтекатель и основные сегменты ракеты, а также использования наземных воздуховодов башни обслуживания.

Космические аппараты PIESAT-2 принадлежат китайской компании PIESAT Information Technology. Эти радиолокационные спутники с синтезированной апертурой X-диапазона находятся на солнечно-синхронной орбите.

CZ-2D - двухступенчатая жидкотопливная ракета с диаметром обтекателя 3,35 метра. Она достигает 40,7 м в длину и способна вывести на низкую околоземную орбиту до 3,5 т полезного груза, а на солнечно-синхронную (высота 700 км) - 1,3 т. КНР осуществила ее успешный запуск в 93-й раз. В 2024 году это ее девятая и последняя миссия.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники и технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая готова для международного сотрудничества. В 2023 году Китай осуществил 67 запусков, а в 2024 году их количество планируется довести примерно до 100.