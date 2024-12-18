Войти
ТАСС

Китай успешно запустил четыре спутника дистанционного зондирования PIESAT-2

356
0
0
Чанчжэн-2D
Старт ракеты-носителя «Чанчжэн-2D».
Источник изображения: commons.wikimedia.org/China News Serivce

Запуск был осуществлен с космодрома Тайюань при помощи ракеты CZ-2D

ПЕКИН, 17 декабря. /ТАСС/. Китай успешно вывел на орбиту четыре спутника дистанционного зондирования Земли PIESAT-2. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

Согласно данным, опубликованным в WeChat, запуск был осуществлен во вторник в 02:50 по пекинскому времени (21:50 понедельника мск) с космодрома Тайюань (северная провинция Шаньси) при помощи ракеты CZ-2D ("Чанчжэн-2-ди"). Для носителей типа "Чанчжэн" это 553-я миссия.

По сведениям CASC, старт CZ-2D состоялся во время снегопада при температуре воздуха минус 20 градусов по Цельсию. Это потребовало дополнительных мер - наложения теплоизоляционных слоев на обтекатель и основные сегменты ракеты, а также использования наземных воздуховодов башни обслуживания.

Космические аппараты PIESAT-2 принадлежат китайской компании PIESAT Information Technology. Эти радиолокационные спутники с синтезированной апертурой X-диапазона находятся на солнечно-синхронной орбите.

CZ-2D - двухступенчатая жидкотопливная ракета с диаметром обтекателя 3,35 метра. Она достигает 40,7 м в длину и способна вывести на низкую околоземную орбиту до 3,5 т полезного груза, а на солнечно-синхронную (высота 700 км) - 1,3 т. КНР осуществила ее успешный запуск в 93-й раз. В 2024 году это ее девятая и последняя миссия.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники и технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая готова для международного сотрудничества. В 2023 году Китай осуществил 67 запусков, а в 2024 году их количество планируется довести примерно до 100. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
CASC
Проекты
Луна
Марс
Чанчжэн
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.12 16:25
  • 6480
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.12 13:34
  • 1
ВКС России получат четыре Ту-160М
  • 18.12 12:47
  • 8534
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 18.12 10:51
  • 1
ВКС России выполнили полет над Балтикой
  • 18.12 10:43
  • 1
Небензя: Киев хочет обменивать только пленных наемников и членов нацбатов
  • 18.12 10:33
  • 1
Reuters: Индия и Япония хотят применять лазер для уничтожения мусора в космосе
  • 18.12 10:30
  • 2
Теракт трусости: кому выгодно убийство генерала Игоря Кириллова
  • 18.12 03:12
  • 0
Разделение Запада по "традиционной" линии Франция-Германия?
  • 17.12 22:54
  • 0
Ответ на "«Главное – это попадание в цель»: для усиления ВСУ танки Leopard 1 получили новую башню C3105"
  • 17.12 19:31
  • 0
Ответ на "Госсекретарь Блинкен отправился в Турцию, чтобы обсудить передачу огромных сирийских арсеналов Украине (Military Watch Magazine, США)"
  • 17.12 18:47
  • 1
Госкомвоенпром Республики Беларусь передал инозаказчику подвижные пункты управления
  • 17.12 18:35
  • 1
Госсекретарь Блинкен отправился в Турцию, чтобы обсудить передачу огромных сирийских арсеналов Украине (Military Watch Magazine, США)
  • 17.12 18:26
  • 1
Белоусов: избыточные процедуры в Минобороны можно сократить в 5-10 раз
  • 17.12 16:01
  • 0
«Агрессоры» и «соагрессоры» – тонкости западной диалектики
  • 17.12 15:38
  • 0
НАТО готовит ввод войск на Украину